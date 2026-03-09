Сини Трампа інвестували у стартап, який придбає українські дронові технології – WSJ

Компанія веде переговори з українськими виробниками дронів, щоб купити їх або ліцензувати їхні технології для виробництва у США

Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший інвестували у стартап безпілотників Powerus. Він веде перемовини про купівлю українських компаній-виробників дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Powerus планує почати торгувати на біржі Nasdaq, і для цього хоче здійснити «зворотне злиття» з публічною компанією Aureus Greenway Holdings, яка володіє полями для гольфу у Флориді. Серед акціонерів Aureus Greenway – інвестиційний фонд Трампів American Ventures, а також компанія Unusual Machines, яка виробляє компоненти дронів та акціонером і членом консультативної ради якої є син американського президента – Дональд Трамп-молодший.

Cпівзасновник Powerus і ветеран Сил спеціальних операцій США Бретт Велікович розповів, що компанія веде переговори з українськими виробниками дронів, щоб купити їх або ліцензувати їхні технології для виробництва БпЛА у США.

Нагадаємо, родина президента США Дональд Трамп розширює свою присутність в оборонній галузі. Вона інвестує у виробництво безпілотників, що потенційно може принести прибутки від державних замовлень.

До слова, українські виробники безпілотників, які накопичили унікальний досвід у боротьбі з іранськими «шахедами», розглядають можливість масштабного експорту систем-перехоплювачів. Запити на постачання вже надійшли від США та країн Близького Сходу, де загострення конфлікту з Іраном створило гостру потребу в дешевих та ефективних засобах ППО.

Раніше повідомлялося, що США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів для боротьби з іранськими дронами «шахед».