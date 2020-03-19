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    Девайси

    Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro

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    MacBook Air 2020 - Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro
    MacBook Air 2020

    Спеціальної презентації не проводили – обмежились прес-релізами на офіційному сайті

    Американська Apple презентувала нове покоління планшета iPad Pro та недорого ноутбука MacBook Air. Звичайно, спеціальної презентації не проводили – обмежились прес-релізами на офіційному сайті, пише 24tv.ua.

    Пристрої вже доступні для замовлення. А офіційно у продаж новинки надійдуть наступного тижня.

    iPad Pro оснащений подвійним модулем камери з LiDAR-сенсором. Це датчик, який вміє вимірювати відстань до об'єкта. Він аналізує, як світло певної частоти відбивається від навколишнього простору і фіксує це.

    Планшет працює на чипі A12Z Bionic. Новинка оснащена п'ятьма мікрофонами – виробник обіцяє студійну якість звуку.

    Також з новим iPad Pro можна купити клавіатуру Magic Keyboard з підсвічуванням і трекпедом. Новинка працює на базі операційної системи iPadOS. Вона має забезпечити повноцінну роботу трекпада в додатках і системі. Раніше для активації «курсору» доводилося користуватися функціями «універсального доступу».

    Ціна iPad Pro:

    • iPad Pro з діагоналлю 11 дюймів – 799 доларів;
    • клавіатура з трекпедом для цієї моделі – 299 доларів;
    • 12,9-дюймовий iPad Pro – 949 доларів;
    • клавіатура з трекпедом – 349 доларів.

    Оновлена версія MacBook Air оснащена процесором Intel Core 10-го покоління. Ноутбук отримав нову клавіатуру.

    Також виробник замінив клавіатуру з механізмом «метелик», яку дуже часто критикують. Тепер там ножиці-перемикачі, як у новому MacBook Pro на 16 дюймів.

    Вартість моделі із накопичувачем на 256 ГБ коштує 999 доларів.

    Apple
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