Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro



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MacBook Air 2020

Спеціальної презентації не проводили – обмежились прес-релізами на офіційному сайті

Американська Apple презентувала нове покоління планшета iPad Pro та недорого ноутбука MacBook Air. Звичайно, спеціальної презентації не проводили – обмежились прес-релізами на офіційному сайті, пише 24tv.ua.

Пристрої вже доступні для замовлення. А офіційно у продаж новинки надійдуть наступного тижня.

iPad Pro оснащений подвійним модулем камери з LiDAR-сенсором. Це датчик, який вміє вимірювати відстань до об'єкта. Він аналізує, як світло певної частоти відбивається від навколишнього простору і фіксує це.

Планшет працює на чипі A12Z Bionic. Новинка оснащена п'ятьма мікрофонами – виробник обіцяє студійну якість звуку.

Також з новим iPad Pro можна купити клавіатуру Magic Keyboard з підсвічуванням і трекпедом. Новинка працює на базі операційної системи iPadOS. Вона має забезпечити повноцінну роботу трекпада в додатках і системі. Раніше для активації «курсору» доводилося користуватися функціями «універсального доступу».

Ціна iPad Pro:

iPad Pro з діагоналлю 11 дюймів – 799 доларів;

клавіатура з трекпедом для цієї моделі – 299 доларів;

12,9-дюймовий iPad Pro – 949 доларів;

клавіатура з трекпедом – 349 доларів.

Оновлена версія MacBook Air оснащена процесором Intel Core 10-го покоління. Ноутбук отримав нову клавіатуру.

Також виробник замінив клавіатуру з механізмом «метелик», яку дуже часто критикують. Тепер там ножиці-перемикачі, як у новому MacBook Pro на 16 дюймів.

Вартість моделі із накопичувачем на 256 ГБ коштує 999 доларів.