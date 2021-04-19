Перша презентація Apple у 2021 році: що покаже компанія 20 квітня

Що покаже Apple на своїй першій презентації у 2021 році – прогнози інсайдерів

Apple запланувала свою першу презентацію у 2021 році на 20 квітня. Традиційно, компанія не повідомляє, які девайси збирається показати. Але інсайдери зробили власні прогнози. На їх думку найближчим часом компанія покаже наступні новинки:

iPad Pro

iPad mini 6

AirTags

AirPods 3

iPad Pro

З моменту виходу iPad Pro минуло трохи більше року. Але вже 20 квітня мають презентувати нове покоління. Новий iPad Pro вийде в двох версіях: з діагоналлю 11 і 12,9 дюймів. Ключовою відмінністю стане дисплей, який виконаний за технологією miniLED. він має збільшити термін служби від батареї.

Крім того, новинка може отримати оновлений процесор A14X, а також поліпшені камери. Щодо дизайну, то особливих змін чекати не варто.

iPad mini 6

За чутками, виробник має оновити iPad mini. Нагадаємо, остання модель вийшла в березні 2019 року. Як розповів популярний інсайдер Мінг-Чі Куо, новий планшет запропонує користувачам 8,5- або навіть 9-дюймовий дисплей з тонкими рамками, а на зміну Touch ID може прийти Face ID.

Загалом, чекати чи в цьому році iPad mini в новому дизайні, досі невідомо.

AirTags

На цей девайс ми чекаємо вже не перший рік. Нагадаємо, AirTags – це маленькі круглі мітки з Bluetooth і надширокосмугові радіочіпи. AirTags має працювати через додаток Find My і мережу iPhone, iPad і Mac, щоб користувачі могли відслідковувати і знаходити зниклі об'єкти.

AirPods 3

Про нове покоління навушників говорять вже кілька місяців. Численні витоки розповідають дизайн AirPods 3. Вони матимуть зменшену довжину ніжок, а також силіконову насадку для зручного кріплення в вушній раковині.

Нова модель отримає дизайн Pro-версії та функцію активного шумозаглушення. Також оновлені AirPods мають кращий час автономної роботи, ніж їх попередники.

Також аналітики кажуть про вихід нового покоління MacBook, iMac, Mac Pro, а також оновлену модель фірмової приставки Apple TV. Але про ці новинки чуток дуже мало.

Джерело: 24 канал