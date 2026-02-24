Головна Світ Політика
США ще у 2023 році попередили техногігантів про ризик війни Китаю проти Тайваню

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США ще у 2023 році попередили техногігантів про ризик війни Китаю проти Тайваню
Попередження пролунало на тлі зростання військових витрат Китаю
фото: The New York Times

Закритий брифінг ЦРУ отримали керівники Apple, Nvidia, AMD і Qualcomm

Центральне розвідувальне управління США у 2023 році провело закритий брифінг для керівників провідних технологічних корпорацій, попередивши їх про ризик можливого вторгнення Китаю на Тайвань до 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

За даними видання, американська влада неодноразово наголошувала представникам індустрії, що блокада або військова операція Китаю проти Тайваню може завдати серйозного удару по ІТ-сектору США через залежність від тайванських напівпровідників. Наразі на острові виробляється близько 97% високоякісних мікросхем, що робить його ключовим елементом глобальних технологічних ланцюгів.

У липні 2023 року глава Apple Тім Кук разом із керівниками Nvidia, AMD і Qualcomm отримав закритий брифінг від директора ЦРУ Вільяма Бернса та очільниці Національної розвідки США Авріл Хейнс. За інформацією журналістів, представникам компаній повідомили, що зростання військових витрат Китаю може свідчити про підготовку до можливих бойових дій проти Тайваню вже найближчими роками.

Після зустрічі Тім Кук заявив, що спить «з одним відкритим оком», підкреслюючи серйозність озвучених ризиків. Згодом він оголосив про намір інвестувати додаткові 100 млрд доларів у виробництво в США. Ініціаторкою зустрічі, за даними NYT, була тодішня міністерка торгівлі Джина Раймондо, яка прагнула переконати технологічні компанії переносити виробництво мікросхем із Тайваню на американську територію.

Попри попередження з боку уряду, журналісти зазначають, що великі корпорації не поспішили суттєво змінювати виробничі ланцюги. Після брифінгу компанії не розмістили значних нових замовлень на американські чипи, що свідчить про складність швидкої переорієнтації галузі.

До слова, Сполучені Штати розпочали збір нового тимчасового глобального імпортного мита у розмірі 10%, водночас адміністрація президента Дональда Трампа працює над підвищенням тарифу до 15%. За даними американської влади, новий тариф набув чинності опівночі та діятиме протягом 150 днів.

Читайте також:

Теги: ЦРУ Apple Китай Тайвань

