Окупанти використовують родичів полонених для реєстрації Starlink

Координаційний штаб закликав українців не допомагати ворогу та не співпрацювати з ним
Російські загарбники знайшли спосіб обійти обмеження, запровадженні Space X

Російські загарбники погрожують родинам полонених, вимагаючи офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як відомо, Міністерству оборони України у взаємодії з інженерами компанії Space X вдалося відключити нелегальні термінали Starlink. За їх допомогою в армії РФ був організований зв'язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе, які завдавали значної шкоди в тилу.

«Шукаючи вихід зі скрутного становища, в якому опинилися, окупанти звернули увагу на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Потім ця техніка має бути використана проти України та українців», – йдеться в заяві.

Координаційний штаб наголосив, що співпраця з ворогом є надзвичайно небезпечною. Офіційна реєстрація ворожого терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив, адже час цього процесу людина має засвідчити свою особу.

«Ворог використовує вразливість родин. До долі українців їм байдуже: це для них одноразовий ресурс. У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації термінала громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності», – йдеться в заяві.

Координаційний штаб наголошує, що у випадку отримання пропозицій чи погроз з вимогою реєструвати Starlink на себе чи будь-яким іншим шантажем з боку ворога без зволікань слід звертатися до правоохоронців.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що російська терористична армія зіткнулася з катастрофою на фронті у зв’язку з відключенням Starlink.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Варто зазначити, що військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно – для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через Delta.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони.

До слова, «Главком» пояснив, як верифікувати термінали Starlink.

Теги: Starlink полон

