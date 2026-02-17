Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Apple підготував перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Apple підготував перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18
Інсайдери заявили про глобальну відмову Apple від SIM-карт
фото: notebookcheck

Витік свідчить, що відмова від фізичних SIM-карт дозволить збільшити батареї в нових смартфонах

Компанія Apple може повністю відмовитися від фізичних SIM-карт у майбутній лінійці iPhone 18 і перейти на використання лише eSIM по всьому світу, що дозволить збільшити ємність акумуляторів у нових моделях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Techmaniacs.

За даними джерела, відмова від SIM-слота звільнить внутрішній простір у корпусі смартфонів, який Apple зможе використати для встановлення більших батарей. Подібний підхід уже застосували в американських версіях iPhone 17 Pro, де через відсутність фізичної SIM-картки вдалося трохи збільшити ємність акумулятора.

За інформацією інсайдерів, експеримент визнали успішним, тому компанія нібито планує поширити цю практику на всю серію iPhone 18. Водночас аналітики зазначають, що повний перехід на eSIM може створити труднощі для окремих ринків, де така технологія ще не стала масовою. Чи робитиме Apple винятки для окремих країн, наразі невідомо.

Очікується, що флагманський iPhone 18 Pro Max може отримати акумулятор ємністю приблизно 5100–5200 мА/год. Хоча це менше, ніж у деяких китайських смартфонів із новими типами батарей, такий показник все одно стане помітним кроком уперед для Apple.

Серед інших можливих нововведень: тонший Dynamic Island, більш масивний корпус, камери зі змінною діафрагмою та нові процесори A20 Pro, створені за 2-нм техпроцесом TSMC.

За попередніми даними, лінійку iPhone 18 Pro можуть представити у вересні, тоді як базові моделі, ймовірно, вийдуть не раніше березня наступного року.

Раніше аналітики неодноразово прогнозували, що Apple готує масштабне оновлення лінійки Pro із переходом на власні компоненти та нові техпроцеси. Компанія поступово зменшує залежність від сторонніх постачальників і робить ставку на енергоефективність, розвиток власних модемів та процесорів, які мають стати ключовою частиною наступного покоління iPhone.

Читайте також:

Теги: Apple eSIM

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основна 48-мегапіксельна камера Fusion отримає механічну діафрагму
Apple готує технологічний стрибок у iPhone 18 Pro
Сьогодні, 11:43
Весняна презентація Apple може принести доступний iPhone та нові MacBook
Недорогий iPhone і нові MacBook: інсайдери розкрили плани Apple на весну
Вчора, 16:50
Депутат стверджує, що правоохоронці мають достатньо доказів, аби довести порушення з боку «Ябко»
Гетманцев назвав найбільших податкових ухилянтів. Ті обурилися
27 сiчня, 12:10

HiTech

Apple підготував перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18
Apple підготував перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18
Недорогий iPhone і нові MacBook: інсайдери розкрили плани Apple на весну
Недорогий iPhone і нові MacBook: інсайдери розкрили плани Apple на весну
Штучний інтелект посварився з розробником
Штучний інтелект посварився з розробником
Українські військові знищили нову військову розробку РФ зі штучним інтелектом (відео)
Українські військові знищили нову військову розробку РФ зі штучним інтелектом (відео)
Штучний інтелект в медицині покалічив десятки пацієнтів
Штучний інтелект в медицині покалічив десятки пацієнтів
Понад 80% ШІ-проєктів не дають ефекту через хаос у бізнесі – директор центру інновацій Metinvest Digital
Понад 80% ШІ-проєктів не дають ефекту через хаос у бізнесі – директор центру інновацій Metinvest Digital

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua