Apple підготував перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18

Витік свідчить, що відмова від фізичних SIM-карт дозволить збільшити батареї в нових смартфонах

Компанія Apple може повністю відмовитися від фізичних SIM-карт у майбутній лінійці iPhone 18 і перейти на використання лише eSIM по всьому світу, що дозволить збільшити ємність акумуляторів у нових моделях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Techmaniacs.

За даними джерела, відмова від SIM-слота звільнить внутрішній простір у корпусі смартфонів, який Apple зможе використати для встановлення більших батарей. Подібний підхід уже застосували в американських версіях iPhone 17 Pro, де через відсутність фізичної SIM-картки вдалося трохи збільшити ємність акумулятора.

За інформацією інсайдерів, експеримент визнали успішним, тому компанія нібито планує поширити цю практику на всю серію iPhone 18. Водночас аналітики зазначають, що повний перехід на eSIM може створити труднощі для окремих ринків, де така технологія ще не стала масовою. Чи робитиме Apple винятки для окремих країн, наразі невідомо.

Очікується, що флагманський iPhone 18 Pro Max може отримати акумулятор ємністю приблизно 5100–5200 мА/год. Хоча це менше, ніж у деяких китайських смартфонів із новими типами батарей, такий показник все одно стане помітним кроком уперед для Apple.

Серед інших можливих нововведень: тонший Dynamic Island, більш масивний корпус, камери зі змінною діафрагмою та нові процесори A20 Pro, створені за 2-нм техпроцесом TSMC.

За попередніми даними, лінійку iPhone 18 Pro можуть представити у вересні, тоді як базові моделі, ймовірно, вийдуть не раніше березня наступного року.

Раніше аналітики неодноразово прогнозували, що Apple готує масштабне оновлення лінійки Pro із переходом на власні компоненти та нові техпроцеси. Компанія поступово зменшує залежність від сторонніх постачальників і робить ставку на енергоефективність, розвиток власних модемів та процесорів, які мають стати ключовою частиною наступного покоління iPhone.