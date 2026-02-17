Головна Київ Новини
Маршрути школярів під контролем: у застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова функція

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Розробники наголошують: таємно стежити у застосунку не вийде, функція працює лише за згоди самої дитини
фото: НУШ

Оновлена версія застосунку вже доступна в App Store та Google Play

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася корисна функція для батьків столичних учнів. Тепер на смартфон приходитимуть миттєві сповіщення, щойно дитина скористається своїм учнівським квитком у транспорті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА. 

Працює це просто: після кожної валідації квитка батькам приходить push-повідомлення. Тож можна одразу побачити, що дитина вже в автобусі чи тролейбусі. Також у застосунку з’явився розділ з історією поїздок, де вказано час та номер маршруту – це дозволяє бачити пересування школяра протягом дня. 

Розробники наголошують: таємно стежити не вийде, функція працює лише за згоди самої дитини. 

Як налаштувати сервіс:

  • У профілі дитини зайдіть у розділ «Транспортна карта».
  • У налаштуваннях учнівського впишіть номер телефону одного з батьків у полі «Дозвіл на перегляд поїздок».
  • Після підтвердження дані автоматично синхронізуються з вашим смартфоном.

У КМДА пояснюють, що такий формат допомагає зберегти баланс між безпекою та повагою до простору підлітка. Батькам так спокійніше, а дитина знає, що її маршрут під наглядом на випадок форс-мажорів.

Оновлена версія застосунку вже доступна в App Store та Google Play.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з’явилася пільгова транспортна карта. З нею пасажири, що мають право на безоплатний проїзд, зможуть користуватись ним, навіть якщо не мають картки киянина. Також карта стане у пригоді пільговим категоріям з інших міст, щоб користуватись столичним громадським транспортом безоплатно. Якщо є пенсійне посвідчення або посвідчення ветерана, Пільгова карта дасть змогу створювати QR-квитки для безоплатних поїздок у наземному громадському транспорті. А люди з інвалідністю I–II групи та ветерани й ветеранки зможуть користуватися нею і в наземному транспорті, і в метро.

