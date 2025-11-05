Головна Техно Девайси
Apple створює перший бюджетний ноутбук – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Apple створює перший бюджетний ноутбук – Bloomberg
Новий девайс буде орієнтований на людей, які переважно переглядають вебсторінки
фото: unsplash.com (ілюстративне)

Компанія готується вийти на ринок недорогих ноутбуків з бюджетним Macbook

Американська корпорація Apple готується вперше вийти на ринок недорогих ноутбуків, розробляючи «бюджетну» версію свого Macbook. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, новий пристрій, створений для студентів, бізнесів та звичайних користувачів, буде орієнтований на людей, які переважно переглядають вебсторінки, працюють з документами або займаються незначним редагуванням медіафайлів.

Зазначається, що працюючи над новим ноутбуком, Apple також орієнтується на потенційних покупців iPad, які можуть віддати перевагу традиційному ноутбуку. Нині проєкт під кодовою назвою J700 активно тестується в Apple й знаходиться на ранніх етапах виробництва з іноземними постачальниками. За словами співрозмовників ЗМІ, компанія планує випустити його в першій половині наступного року.

Зазначається, що випуск «бюджетного» ноутбука стане стратегічним зрушенням для компанії, яка традиційно зосереджувалася на пристроях преміум-класу зі значною маржею прибутків. Раніше компанія пообіцяла не ганятися за збільшенням частки ринку за допомогою пропозицій пристроїв нижчого класу.

Нагадаємо, компанія Apple готує для наступного року нову гаму кольорів для свого флагмана iPhone 18 Pro. Смартфон буде доступний у трьох абсолютно нових відтінках – бордовому, кавовому та фіолетовому.

За даними Instant Digital, на яке посилається, Apple прагне урізноманітнити колірну палітру моделі Pro, щоб відрізнити її від базових версій. Нині обговорюється, що класичні варіанти – чорний та «space gray» – можуть навіть зникнути з лінійки Pro. Ці зміни мають підкреслити преміальність моделі та оновити її стильний імідж.

