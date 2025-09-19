Головна Техно Девайси
Apple готується до випуску складаного iPhone Fold у 2026 році

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Apple планує запропонувати унікальні рішення в дизайні та користувацькому досвіді
фото: Reuters

Apple розпочне масове виробництво складаного iPhone в Індії

Компанія Apple активно розробляє свій перший складаний смартфон iPhone Fold. Запуск пристрою запланований на 2026 рік, що може суттєво змінити розстановку сил на світовому ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nikkei Asia.

За даними видання, Apple створить «мініпілотну виробничу лінію» для iPhone Fold на Тайвані, а потім перенесе масове виробництво до Індії. Цей підхід дозволить компанії контролювати якість та оптимізувати терміни випуску.

За внутрішніми прогнозами Apple, попит на складаний смартфон буде високим, що позитивно вплине на продажі всієї лінійки iPhone. Компанія очікує, що загальний обсяг реалізації смартфонів у 2026 році зросте до 240 мільйонів пристроїв.

Хоча конкуренти вже випустили свої складані моделі, Apple планує запропонувати унікальні рішення в дизайні та користувацькому досвіді. Хоч офіційних заяв щодо нового пристрою немає, численні патентні заявки та переговори з постачальниками підтверджують активну роботу над проєктом.

Нагадаємо, компанія Apple оголосила про припинення підтримки своїх хмарних сервісів iCloud для пристроїв, які працюють під керуванням операційних систем iOS 10 та macOS Sierra. Згідно з оновленим документом підтримки Apple, ці версії ОС більше не відповідають мінімальним системним вимогам для доступу до iCloud. Як пише «Главком», про це повідомляє видання MacRumors.

Це означає, що ключові функції iCloud, такі як iCloud Keychain (Зв'язування ключів iCloud), iCloud Photos (Фото iCloud), резервне копіювання iCloud, Find My (Локатор) та iCloud Drive перестануть функціонувати на порушених пристроях. Для повноцінного доступу до всіх можливостей iCloud тепер потрібно як мінімум iOS 11 або macOS High Sierra.

