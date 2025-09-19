Apple готується до випуску складаного iPhone Fold у 2026 році

Apple розпочне масове виробництво складаного iPhone в Індії

Компанія Apple активно розробляє свій перший складаний смартфон iPhone Fold. Запуск пристрою запланований на 2026 рік, що може суттєво змінити розстановку сил на світовому ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nikkei Asia.

За даними видання, Apple створить «мініпілотну виробничу лінію» для iPhone Fold на Тайвані, а потім перенесе масове виробництво до Індії. Цей підхід дозволить компанії контролювати якість та оптимізувати терміни випуску.

За внутрішніми прогнозами Apple, попит на складаний смартфон буде високим, що позитивно вплине на продажі всієї лінійки iPhone. Компанія очікує, що загальний обсяг реалізації смартфонів у 2026 році зросте до 240 мільйонів пристроїв.

Хоча конкуренти вже випустили свої складані моделі, Apple планує запропонувати унікальні рішення в дизайні та користувацькому досвіді. Хоч офіційних заяв щодо нового пристрою немає, численні патентні заявки та переговори з постачальниками підтверджують активну роботу над проєктом.

