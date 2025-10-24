Головна Техно HiTech
«Хрещені батьки» ШІ виступили за мораторій на суперінтелект

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Хрещені батьки» ШІ виступили за мораторій на суперінтелект
Експерти вважають суперінтелект небезпечним
фото: Shutterstock

«Хрещені батьки» ШІ, Стів Возняк і Річард Бренсон закликали уповільнити гонку за супероінтелектом

Понад 850 провідних громадських діячів, включно з лідерами у сфері штучного інтелекту (ШІ) та технологій, підписали відкритий лист із закликом уповільнити розробку «суперінтелекту» – форми ШІ, що перевершує людський інтелект. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Серед підписантів листа – провідні вчені в галузі комп’ютерних наук, зокрема лауреати Нобелівської премії Джеффрі Хінтон та Йошуа Бенджіо, яких часто називають «хрещеними батьками» ШІ. Ініціативу також підтримали співзасновник Apple Стів Возняк та засновник Virgin Group Річард Бренсон.

Суперінтелект перевершує людські когнітивні здібності. Деякі експерти, посилаючись на прогнози, зроблені ще Аланом Тюрінгом у 1950-х роках, побоюються, що створення такого ШІ може призвести до втрати людьми контролю над цими системами.

У листі зазначається, що гонка ШІ до суперінтелекту «викликала побоювання – від економічного витіснення людей, втрати свободи, громадянських прав, гідності та контролю до ризиків для національної безпеки і навіть потенційного зникнення людства».

Автори закликають ввести «заборону на розробку суперінтелекту, який не повинен бути знятий доти, доки не складеться широкий науковий консенсус про те, що це буде робитися безпечно і підконтрольно, і поки не буде досягнута широка суспільна підтримка».

Навіть лідери індустрії, приміром генеральний директор OpenAI Сем Альтман та гендиректор Microsoft AI Мустафа Сулейман, раніше висловлювали занепокоєння. Сулейман заявив: «Поки ми не зможемо однозначно довести, що це безпечно, нам не слід це винаходити». Варто зазначити, що, попри ці заяви, Альтман і Сулейман не підписали цей конкретний лист.

Попри заклики до обережності, світові лідери заявляють, що перемога в гонці ШІ є критично важливою для національної безпеки та прогресу в охороні здоров'я, бізнесі та технологіях.

Водночас великі технологічні компанії, такі як Meta, використовують термін «суперінтелект» у маркетингових цілях, підігріваючи інтерес до своїх новітніх моделей ШІ.

Альтернативна точка зору, яку просуває Сем Альтман, стосується загального штучного інтелекту (AGI) – гіпотетичної форми, що здатна вирішувати будь-які людські завдання. Альтман вважає, що такий ШІ може «піднести людство», а не призвести до захоплення влади машинами.

Нагадаємо, штучний інтелект активно змінює когнітивні процеси підлітків, змушуючи їх мислити швидше, але на шкоду глибині аналізу. Такими є висновки нового дослідження Оксфордського університетського видавництва.

До слова,  згідно з новим аналізом від фірми Apptopia, що займається аналізом мобільних додатків, зростання мобільного застосунку ChatGPT, ймовірно, досягло свого піка. Аналіз глобальних тенденцій завантажень та щоденної активності користувачів (DAU) свідчить про сповільнення темпів зростання нових користувачів після квітня 2025 року. 

Теги: Apple вчені Сем Альтман штучний інтелект технології

