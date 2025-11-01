Apple готує нові кольори для iPhone 18 Pro

iPhone отримає три нові кольори – бордовий, кавовий і фіолетовий

Компанія Apple готує для наступного року нову гаму кольорів для свого флагмана iPhone 18 Pro. Смартфон буде доступний у трьох абсолютно нових відтінках – бордовому, кавовому та фіолетовому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Apple Hub.

За даними Instant Digital, на яке посилається, Apple прагне урізноманітнити колірну палітру моделі Pro, щоб відрізнити її від базових версій. Нині обговорюється, що класичні варіанти – чорний та «space gray» – можуть навіть зникнути з лінійки Pro. Ці зміни мають підкреслити преміальність моделі та оновити її стильний імідж.

Раніше Instant Digital неодноразово точно передбачав дизайн та технічні деталі iPhone ще до їхньої офіційної презентації, тож чутки можуть виявитися достовірними. Втім, як зазвичай, остаточне рішення Apple покаже лише на осінньому заході 2026 року.

Як відомо, у вересні 2025 року компанія представила лінійку iPhone 17, до якої увійшли чотири моделі:

iPhone 17 і iPhone 17 Plus – із покращеною автономністю, новим процесором A18 та тоншими рамками;

iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max – отримали корпус із титану другого покоління, ще яскравіший дисплей ProMotion OLED та камеру з новим сенсором 48 Мп Ultra Wide.

Apple також зробила акцент на штучному інтелекті – система Apple Intelligence стала головною новинкою, інтегрованою у Siri, Пошук, Пошта та iMessage.

Нагадаємо, 20 жовтня, акції Apple подорожчали на біржі Nasdaq на 3,21% до $260,39. В результаті вартість паперів досягла нового історичного максимуму. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Пізніше зростання акцій прискорилося: вони подорожчали на 4,42%, до $263,46. Попередній рекорд був зафіксований 26 грудня 2024 року на рівні $260,1 за акцію.

Як пише CNBC, акції Apple зростають на тлі високих продажів iPhone 17 у США та Китаї. Ця версія на старті продажів виявилася популярнішою, ніж iPhone 16.