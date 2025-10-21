Акції Apple продемонстрували новий історичний рекорд

Ринкова вартість Apple досягла $3,85 трлн, і зараз вона посідає друге місце в рейтингу світових компанії з високою капіталізацією

У понеділок, 20 жовтня, акції Apple подорожчали на біржі Nasdaq на 3,21% до $260,39. В результаті вартість паперів досягла нового історичного максимуму. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Пізніше зростання акцій прискорилося: вони подорожчали на 4,42%, до $263,46. Попередній рекорд був зафіксований 26 грудня 2024 року на рівні $260,1 за акцію.

Як пише CNBC, акції Apple зростають на тлі високих продажів iPhone 17 у США та Китаї. Ця версія на старті продажів виявилася популярнішою, ніж iPhone 16.

«Базова модель iPhone 17 дуже приваблива для споживачів, пропонуючи відмінне співвідношення ціни та якостей», – говорить старший аналітик Counterpoint Менмен Чжан.

Ринкова вартість Apple досягла $3,85 трлн, і зараз вона посідає друге місце в рейтингу світових компанії з високою капіталізацією, поступаючись лише Nvidia ($4,48 трлн).

Капіталізація Apple досягла позначки $1 трлн 2 серпня 2018 року. Вона стала першою компанією у США з такою ринковою вартістю. Потрібно було ще приблизно два роки, щоб збільшити капіталізацію з $1 трлн до $2 трлн. Цей поріг було подолано у серпні 2020 року. Вище за $3 трлн ринкова вартість Apple вперше піднялася на торгах 3 січня 2022 року.

