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    Девайси

    Apple застерегла покупців відносно коронавірусу

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    Магазин Apple - Apple застерегла покупців відносно коронавірусу
    Магазин Apple

    Компанія порадила уникати фізичного контакту з технікою в магазинах

    Через коронавірус Apple вирішила змінити маркетингову політики. Якщо раніше в магазинах компанії активно пропонували протестувати девайси, то від тепер американці радять уникати фізичного контакту з технікою.

    Apple – вже не перший виробник побутової техніки, який змушений реагувати на пандемію коронавірусу. Головний конкурент американців на ринку смартфонів – корейська Samsung – запропонувала користувачам безкоштовний сервіс дезінфекції смартфонів від вірусів і бактерій. Послуга Galaxy Sanitizing Service вже доступна в 19 країнах, включаючи Україну.

    Також китайський виробник смартфонів та іншої побутової техніки Xiaomi вирішив долучитися до боротьби з коронавірусом. У березні компанія буде безкоштовно очищати і дезінфікувати смартфони за допомогою ультрафіолету, після чого клеїти безкоштовну плівку.

    Також китайці запропонують своїм прихильникам наступні послуги:

    • акційну заміну акумуляторів смартфонів;
    • очистку і обслуговування кондиціонерів;
    • безкоштовну чистку пральних машин;
    • чистку і обслуговування телевізорів.

    Звичайно, мова йде виключно про техніку виробництва Xiaomi.

    Apple послуги коронавірус
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