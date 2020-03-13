Apple застерегла покупців відносно коронавірусу



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Магазин Apple

Компанія порадила уникати фізичного контакту з технікою в магазинах

Через коронавірус Apple вирішила змінити маркетингову політики. Якщо раніше в магазинах компанії активно пропонували протестувати девайси, то від тепер американці радять уникати фізичного контакту з технікою.

Apple – вже не перший виробник побутової техніки, який змушений реагувати на пандемію коронавірусу. Головний конкурент американців на ринку смартфонів – корейська Samsung – запропонувала користувачам безкоштовний сервіс дезінфекції смартфонів від вірусів і бактерій. Послуга Galaxy Sanitizing Service вже доступна в 19 країнах, включаючи Україну.

Також китайський виробник смартфонів та іншої побутової техніки Xiaomi вирішив долучитися до боротьби з коронавірусом. У березні компанія буде безкоштовно очищати і дезінфікувати смартфони за допомогою ультрафіолету, після чого клеїти безкоштовну плівку.

Також китайці запропонують своїм прихильникам наступні послуги:

акційну заміну акумуляторів смартфонів;

очистку і обслуговування кондиціонерів;

безкоштовну чистку пральних машин;

чистку і обслуговування телевізорів.

Звичайно, мова йде виключно про техніку виробництва Xiaomi.