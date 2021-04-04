Чи може смартфон виміряти артеріальний тиск

Вчені дослідили, чи можуть смартфони точно вимірювати артеріальний тиск

Хоча смартфон і володіє найширшим списком можливостей і умінь, деякі його функції все ще ставляться під сумнів. Одна з таких функцій – вимірювання тиску за допомогою телефону.

Тож, чи можна всерйоз виміряти артеріальний тиск за допомогою мобільного пристрою, і чи здатний додаток замінити звичайний тонометр?

Чи можна виміряти тиск людини за допомогою програми на смартфоні?

Можливість вимірювати тиск в домашніх умовах без додаткового обладнання здається привабливою, особливо якщо в мережі так часто можна наштовхнутися на підтвердження цієї інформації нібито справжніми лікарями. На ділі, в даний момент немає ніяких доказів, що мобільні додатки можуть точно вимірювати артеріальний тиск.

Дослідження Школи медицини Університету Джонса Хопкінса виявили точні результати тільки в 24% випадків. Решта вимірювань сильно відрізнялися від показників тонометра. При цьому немає жодних гарантій, що 24% точних результатів – це не простий збіг.

Є кілька видів додатків, які (за заявою розробників) можуть вимірювати артеріальний тиск:

Додатки, в яких користувача просять прикласти палець до екрану і почекати кілька секунд. Такі програми навіть не намагаються зробити вигляд, що насправді щось вимірюють.

Додатки, в яких необхідно докласти руку до камери і спалаху. Ці додатки хоча б намагаюся виміряти пульс, проте точні свідчення артеріального тиску зняти не вийде.

Технологія, що дозволяє смартфону виконувати функції тонометра, існує, однак вона все ще перебуває в розробці. Навіть найпопулярніші програми не користуються цією технологією, а значить їх показання вкрай сумнівні.

Якщо тонометр і додаток на телефоні показують приблизно схожі значення, швидше за все, відбувається це з однієї простої причини – програма відображає норму або близьке до норми значення кров’яного тиску, тому у здорової людини цей показник може збігтися з реальним.

Вимірювати артеріальний тиск за допомогою мобільного додатку може бути не тільки марно, але й небезпечно. Через недостовірність результату люди (особливо літні) можуть посилити проблеми зі здоров’ям, не роблячи вчасних заходів і не звертаючись до лікаря. Тому дані будь-якої програми потрібно перевіряти ще раз за допомогою звичайного тонометра, який з точністю зможе визначити рівень артеріального тиску.

Джерело: gsminfo.com.ua