Чому WhatsApp краще видалити зі смартфона: п’ять головних причин

Названо п’ять головних причин для видалення месенджера WhatsApp

WhatsApp користується шаленою популярністю не тільки в світі, а й в Україні. Однак треба пам’ятати, що в популярному месенджері присутні деякі недоліки, які заважають комфортно ним користуватися.

Тож експерти iTech вирішили назвати п’ять причин видалити WhatsApp.

1. Неможливість використання одночасно на двох смартфонах або окремо на ПК

Авторизація в месенджері достатньо проста — вводите номер телефону, приходить повідомлення із кодом і вводите код. Все достатньо просто та зручно. З іншої сторони, із використанням свого акаунту на двох пристроях вже виникають проблеми, а саме неможливість одночасно сидіти на двох пристроях в своєму акаунті.

Для прикладу, спочатку ви авторизувалися на своєму смартфоні, а потім перейшли на планшет, а там знову необхідно авторизуватися. При авторизації на планшеті з смартфона знову необхідно буде авторизуватися.

Схожа історія і з десктопною версією. Щоб зайти в неї, необхідно через смартфон сканувати QR-код і тільки так здійснюється вхід.

Для людей, які надзвичайно сильно бояться за свою конфіденційність і не довіряють тим, хто навколо них, такий рівень безпеки до вподоби. Для інших це вже занадто.

2. Проблеми безпеки даних

Це проблема, через яку найбільше страждають звичайні користувачі месенджера. Стабільно, кожні 2-3 місяці. В мережі з’являється інформація про великий витік конфіденційної інформації користувачів.

Тому добре подумайте, перед тим, як використовувати WhatsApp як основний месенджер.

3. Прив’язаність до сім-карти і перенесення повідомлень на інший пристрій

Це дійсно велика незручність. Всі ваші дії відбуваються тільки з підтвердженням запитів через повідомлення на смартфон, які надходять саме на вашу сім-карту. У випадку, якщо ви переставите свою сім-карту в інший смартфон, то ви не зможете отримати доступ до своїх ранніх чатів.

Щоб їх не втратити, прийдеться робити резервну копію та завантажувати в хмару, що вже не сильно безпечно в плані конфіденційності.

4. Засмічення пам’яті смартфона, спам від шахраїв і реклама

Це та проблема, яка присутня в більшості месенджерів. Всі мультимедійні файли, які вам відправляють, зберігаються в пам’яті смартфона і перенаправити зберігання на флеш-пам’ять не вийде.

Відповідно, ваша пам’ять на смартфоні повільно закінчується. І видаляти все необхідно вручну. Також варто відмітити, що надзвичайно сильно активізувалися шахраї та рекламщики, які ще більше засмічують WhatsApp.

5. Застарілий дизайн, обмеженість в передачі файлів і інші неполадки

Це також можна вважати одним із найбільших недоліків WhatsApp. Інші месенджери стабільно випускають оновлення, в яких щось виправляють, додають нові функції, розширюють можливості і змінюють дизайн.

В той же час, WhatsApp стоїть на місці і змін в дизайні не видно, і баги весь час присутні, і функціонал вже застарілий.