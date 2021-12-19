Dell презентувала концепцію ремонтопридатного ноутбука

Компанія створює про нову концепцію дизайну ноутбуків. Такі пристрої довговічні, легко розбираються та лагодиться

Dell оголосила про нову концепцію дизайну ноутбуків. Такі пристрої довговічні, легко розбираються та лагодиться, а також менше впливають на клімат. Десь у куточку тихо заплакав один там Джоні Айв.

Демонстраційний ноутбук, розроблений командою дизайнерів компанії, має низку незвичайних функцій, які призначені для спрощення ремонту та обслуговування. Ніяких викруток або клейових розчинників не потрібно, щоб послабити зламану клавіатуру або зняти екран, який тріснув. Обидва компоненти просто звільняються після видалення пари кріплень, що утримують їх на місці.

Вся система містить набагато менше гвинтів, ніж звичайний ноутбук компанії, що скорочує час, необхідний для заміни компонентів. Турбуватися про заміну зламаного вентилятора також не потрібно, тому що його взагалі немає: зменшена материнська плата, розміщена у верхній кришці, дозволяє ноутбуку пасивно охолоджуватися.

Поки існує лише кілька прототипів цього ноутбука. Але дизайн, який демонструє Dell, настільки ж гладкий і портативний, як і будь-який ноутбук у поточній лінійці компанії. Якщо сучасний ноутбук із такими функціями почне випускатися масово, іншим провідним технологічним брендам буде набагато важче стверджувати, що між ремонтопридатністю та дизайном існує невід’ємний компроміс.