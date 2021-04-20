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    Dolby Vision та 4K: Презентовано нову Apple TV

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    Apple TV 4K - Dolby Vision та 4K: Презентовано нову Apple TV
    Apple TV 4K
    Зображення з відкритих джерел

    Apple представила нову телевізійну приставку – Apple TV 4K

    Дебютувала телевізійна приставка від Apple нового покоління – Apple TV 4K. Вона працює під управлінням процесора A12 Bionic і підтримує технологію Dolby Vision.

    Відтепер відеоприставка дозволяє відтворювати HDR-відео з високою кількістю кадрів. Крім того, інженери додали підтримку HDR-контенту, що передається через AirPlay.

    Головною функцією Apple TV стала можливість налаштування телевізора за допомогою екрану iPhone. Вона дозволить відрегулювати баланс білого для поліпшення якості картинки.

    Apple TV 4K дає змогу налаштувати баланс телевізора через iPhone / Скріншот
    Apple TV 4K дає змогу налаштувати баланс телевізора через iPhone / Скріншот

    Оновили і пульт Apple Remote – він отримав новий дизайн і більшу кількість кнопок. Вся поверхня відтепер сенсорна. Це дозволить керувати контентом за допомогою жестів, наприклад, головне кільце підтримує жест прокручування, що дозволить перемотувати відео.

    Також збоку пульта додали кнопку пошуку, вона виглядає як на iPhone.

    Оновлений сенсорний пульт для Apple TV 4K
    Оновлений сенсорний пульт для Apple TV 4K

    Вартість Apple TV 4K:

    • версія з 32 ГБ пам'яті – 179 доларів;
    • версія з 64 ГБ пам'яті – 199 доларів.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Apple
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