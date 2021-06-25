Експерти дослідили, скільки людей на планеті мають смартфон

«Розумними» телефонами користується половина усього населення земної кулі

За даними дослідження Strategy Analytics, у червні 2021 року на світовому ринку смартфонів відбулася знакова подія: тепер «розумними» телефонами користується половина усього населення земної кулі.

Смартфони почали поширюватися у 1994 році. Першим комерційним смартфоном став пристрій IBM Simon. Потім з’явилися такі відомі моделі, як Nokia 9110 Communicator (1998 рік) та Ericsson R380 (2000 рік).

Однак справжній бум смартфонів почався після виходу першого апарату iPhone у 2007 році і появи операційної системи Android, перший випуск якої відбувся у вересні 2008 року.

Ще у 1994 році у світі налічувалося лише близько 30 тисяч власників смартфонів.

У 2012 році був подоланий символічний рубіж в 1 мільярд користувачів.

І ось у 2021 році, кажуть, що розумний стільниковий апарат є у кожного другого жителя Землі.

Станом на червень 2021 року чисельність населення планети становить близько 7,90 мільярда осіб. При цьому смартфоном володіють 3,95 мільярда жителів Землі.

Джерело: 24 канал