Ізраїльська компанія показала безпілотник, який здатний розганятися до 370 км/год
Дрон-камікадзе Rotem є тактичним баражувальним боєприпасом із системою вертикального зльоту та посадки
Ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries представила свої дрони-камікадзе Rotem. Ці безпілотники здатні розганятися до 370 км/год та атакують цілі з точністю до метра. Про це пише BuildingTech.
Дрон-камікадзе Rotem зовні нагадує звичайний цивільний квадрокоптер збільшених розмірів. Він є тактичним баражувальним боєприпасом із системою вертикального зльоту та посадки.
Безпілотник має дальність дії 10 км, вага 6 кг і може залишатися у повітрі до 30 хвилин із боєголовкою. Він також може «зависати» у повітрі, що дає можливість військовим стежити за місцевістю через денну чи нічну камеру.
Rotem можна використовувати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби. Особливо ефективний цей БПЛА у міських умовах, оскільки дає змогу спостерігати та знищувати цілі, заховані за будинками.
Безпілотник можуть застосовувати як окремі піхотинці, так і невеликі армійські підрозділи просто на полі бою. Якщо оператору не вдалося знайти потрібну ціль, то дрон можна повернути, замінити акумулятор і відправити на іншу місію.
Нагадаємо, російські пропагандисти показали репортаж про виробництво дронів-камікадзе «Ланцет» на потужностях компанії Zala-Аеро зі структури концерну «Калашников», яка поставила свої виробничі лінії прямо в приміщеннях одного із закритих ТРЦ.
До слова, інженери індійського технологічного інституту в Канпурі розробили безпілотник-камікадзе, який може знищувати бронетехніку на відстані до 100 км.
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