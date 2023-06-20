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Скільки «Шахедів» атакували вночі Україну: дані Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки «Шахедів» атакували вночі Україну: дані Повітряних сил
Протиповітряна оборона сьогодні знищувала «Шахеди» у більшості областей України
фото ілюстративне

30 «Шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ

У ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах України. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

«Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянська обл. та східне узбережжя Азовського моря. Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні», – йдеться в повідомленні.

30 «Шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

«Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «Шахедів», – зазначають в пресслужбі.

Крім того, уночі окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.

«Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці і тилах окупаційних військ», – додали в Повітряних силах.

Раніше повідомлялося, що у Львові є приліт в обʼєкт критичної інфраструктури.

Також під час тривоги вибухи лунали і в Києві.

Крім того, окупанти цієї ночі завдали удару по Запоріжжю та передмістям, цілями стали комунікації, сільськогосподарська техніка, а також популярне місце відпочинку.

Теги: безпілотник війна окупанти

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