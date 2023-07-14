Вражає ціль за 100 км: яким є новий індійський дрон-камікадзе (фото)

Відмінною рисою дрона є використання системи на основі штучного інтелекту

Інженери індійського технологічного інституту в Канпурі розробили безпілотник-камікадзе, який може знищувати бронетехніку на відстані до 100 км. Про це пише India Today.

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Робота над новими дронами-камікадзе розпочалася ще торік у рамках проекту Лабораторії молодих вчених DRDO (DYSL-CT). На наступному етапі прототипи безпілотників пройдуть випробування зі знищення конкретних бойових цілей.

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Дрон здатен нести шість кілограмів вибухівки або іншого корисного навантаження – наприклад, камери спостереження або датчики для розвідки.

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За словами вчених, їхні БПЛА також здатні нейтралізувати ворожі цілі за відсутності GPS. Субраманіам Садрала, доцент аерокосмічного факультету університету Канпура, розповів, що дрони оснащено системами РЕБ, які дають змогу уникнути ідентифікації за допомогою радарів.

Апарат індійських інженерів має 2 м у довжину і є складою конструкцією із нерухомим крилом. Він може бути оснащений камерами та інфрачервоними датчиками, а запускати дрон будуть за допомогою катапульти або гранатомета. Автономність баражувального боєприпасу, оснащеного акумуляторами, становить 40 хвилин, максимальна висота польоту – 4,5 км.

Відмінною рисою дрона є використання системи на основі штучного інтелекту, що передбачає «розумний» вибір напрямку удару – без використання координат, а лише на основі спеціальних алгоритмів.

Як запевняють розробники, дрон можна буде використовувати й для розвідки у будь-яку погоду, з будь-яким відсотком видимості. Індійські конструктори сподіваються, що військові звернуть увагу на БПЛА й допоможуть проекту розвиватися далі. Тільки тоді можна розраховувати, що новий безпілотник з’явиться в індійській армії найближчим часом, а також вийде на міжнародний ринок.

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Нагадаємо, зідно із офіційними даними, у травні Росія атакувала Україну понад 300 «шахедами», що стало найбільшою кількістю за весь час повномасштабного вторгення Росії в Україну.

Це стало ще більшим поштовхом для об'єднання всіх зусиль влади та розробників нових технологій. Сотні інженерів і інноваторів зустрілися з високопоставленими українськими військовими, щоб обміркувати шляхи нейтралізації дешевих російських безпілотників-смертників, які досі щодня загрожують руйнації українських міст.

Йдеться про виявлення дронів акустичними та іншими засобами, а також про фактичне їх знищення. У 2022 році в Україні стартував проєкт «Армія дронів», який переріс у держпрограму, що охоплює все: від виробництва безпілотних літальних апаратів до навчання пілотів дронів.