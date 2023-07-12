Американські аналітики назвали причину атаки «шахідів» по Україні

Удари російських безпілотників по портовій інфраструктурі також збігаються з першим днем ​​саміту НАТО у Вільнюсі

За даними аналітиків, удари, ймовірно, були спрямовані задля зриву Чорноморської зернової угоди

Російські загарбники завдали серії ударів з безпілотників Shahed 131 і 136 по території України, ймовірно, у демонстративну відповідь на саміт НАТО. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними аналітиків, удари, ймовірно, були спрямовані задля зриву Чорноморської зернової угоди.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська збили 26 із 28 російських безпілотників «Шахед» 131 і 136, які запускалися з напрямку Приморськ-Ахтарськ (Краснодарський край).

Будь ласка, читайте текст після реклами

В ОК «Південь» повідомили, що ЗС РФ намагалися завдати удару по зерновому терміналу в Одеській області, а також два безпілотники вдарили по адміністративній будівлі портового комплексу.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що російські війська націлилися на портову інфраструктуру, щоб зірвати Чорноморську зернову угоду.

«Удари російських безпілотників по портовій інфраструктурі також збігаються з першим днем ​​саміту НАТО у Вільнюсі та, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити членам НАТО надавати більше військової допомоги Україні», – йдеться в повідомленні Інституту.

У Київській області повітряна тривога тривала з 1:12 до 3:53, у столиці – з 1:21 до 3:32. Також небезпека охоплювала північні та центральні регіони. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував ударними дронами і ракетами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони – наші воїни знищили всі «Шахеди» в повітряному просторі навколо столиці.

Триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.