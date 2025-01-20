Китай маскуватиме дрони під НЛО розміром зі стадіон

Новий китайський електронний гаджет перетворює на радарі маленький дрон на об'єкт розміром зі стадіон

Китайські дослідники розробляють технології, які можуть змінити правила гри в галузі радіоелектронної боротьби. Вони знайшли спосіб змусити радари думати, що маленький відбивач, розміром зі стандартний планшет iPad (розмір iPad становить 25x18 см, – «Главком»), – це гігантський невідомий літаючий пристрій розміром зі стадіон. Про це пише South China Morning Post.

Раніше науковці в усьому світі зосереджувалися на створенні технологій, які зменшували б видимість літаків і дронів для радарів. Однак китайський підхід має іншу мету – створити такий відбивач, який насправді буде збільшувати помітність пристрою, вводячи ворога в оману. Це дозволяє змусити противника витрачати дорогоцінний час на відстеження і нейтралізацію «фальшивих» цілей.

Фахівці на чолі з Чень Цяном із Національного університету оборонних технологій впевнені, що використання роя безпілотників з такими пристроями зможе перевантажити радари супротивника, не залишаючи шансів виявлення реальних цілей.

Ідея створити такий пристрій прийшла завдяки патенту, представленому ще 1959 року. Але тільки сьогодні, після довгих років розробки, вченим вдалося досягти справжнього прориву.

Також вони впоралися з новими труднощами, які виникли через взаємодію сигналів різних елементів. Після багатьох випробувань у військових лабораторіях їх прототип показав вражаючі результати – особливо у критичних діапазонах, що використовуються управління зброєю.

Новаторський пристрій може мати величезний вплив на стратегії радіоелектронної боротьби. Рій дронів з такими відбивачами може створити справжній хаос у ворожих системах спостереження, роблячи їх менш ефективними. Це може стати важливим кроком у розвитку нових технологій для радіолокації та навіть змінити баланс сил у сучасних військових конфліктах.

Раніше стало відомо, що китайська влада розглядає можливість продажу американського бізнесу TikTok бізнесменові Ілону Маску у випадку, якщо сервіс для створення та перегляду коротких відео не зможе оскаржити заборону на використання його програми в США.