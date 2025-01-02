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Підозрюваний у теракті в Новому Орлеані готувався вбити свою родину – CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Підозрюваний у теракті в Новому Орлеані готувався вбити свою родину – CNN
Шамсуд-Дін Джаббар спланував теракт в Новому Орлеані
фото: ФБР

Підозрюваний у теракті був «натхненний ідеями ІДІЛ», і військовим ветераном, а також хотів вбити свою родину перед наїздом на людей

Підозрюваний у теракті в Новому Орлеані 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар за первісним планом готувався вбити свою сім'ю, проте змінив рішення. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела у правоохоронних органах міста.

«Джаббар згадував у відеороликах про своє розлучення і про те, що спочатку він планував зібрати свою родину на «свято» з наміром убити», – повідомили в ефірі телеканалу з посиланням на владу Нового Орлеана.

Стверджується також, що Джаббар міг приєднатися до «Ісламської держави» нібито через сни, які спонукали його зробити це.

Нагадаємо,  у новорічну ніч у Новому Орлеані вантажівка наїхала на натовп людей на Бурбон-стріт, потім водій вийшов з машини і відкрив вогонь з автомата. На місці трагедії виявили вибухові пристрої.

За інформацією газети The New York Times, у наїзді вантажівки на пішоходів у Новому Орлеані в США підозрюється Шамсуд-Дін Бахар Джаббар. За даними ФБР, підозрюваний є 42-річним громадянином США із Техасу. Раніше він служив у американській армії протягом багатьох років.

Кількість загиблих при наїзді вантажівки на людей у ​​Новому Орлеані в США зросла до 15 осіб, постраждали ще 25 людей.  Як повідомила влада, принаймні двоє поліцейських отримали поранення: один внаслідок пострілу, а інший – коли поліцейського затиснула вантажівка. Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на члена палати представників Троя Картера.

Теги: теракт теракти в США США поранення свято влада водій машини вантажівки

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