Підозрюваний у теракті в Новому Орлеані готувався вбити свою родину – CNN

Підозрюваний у теракті був «натхненний ідеями ІДІЛ», і військовим ветераном, а також хотів вбити свою родину перед наїздом на людей

Підозрюваний у теракті в Новому Орлеані 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар за первісним планом готувався вбити свою сім'ю, проте змінив рішення. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела у правоохоронних органах міста.

«Джаббар згадував у відеороликах про своє розлучення і про те, що спочатку він планував зібрати свою родину на «свято» з наміром убити», – повідомили в ефірі телеканалу з посиланням на владу Нового Орлеана.

Стверджується також, що Джаббар міг приєднатися до «Ісламської держави» нібито через сни, які спонукали його зробити це.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Новому Орлеані вантажівка наїхала на натовп людей на Бурбон-стріт, потім водій вийшов з машини і відкрив вогонь з автомата. На місці трагедії виявили вибухові пристрої.

За інформацією газети The New York Times, у наїзді вантажівки на пішоходів у Новому Орлеані в США підозрюється Шамсуд-Дін Бахар Джаббар. За даними ФБР, підозрюваний є 42-річним громадянином США із Техасу. Раніше він служив у американській армії протягом багатьох років.

Кількість загиблих при наїзді вантажівки на людей у ​​Новому Орлеані в США зросла до 15 осіб, постраждали ще 25 людей. Як повідомила влада, принаймні двоє поліцейських отримали поранення: один внаслідок пострілу, а інший – коли поліцейського затиснула вантажівка. Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на члена палати представників Троя Картера.