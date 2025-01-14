Енгельс, де росіяни майже тиждень ліквідовували пожежу на нафтобазі, знову атакували дрони (відео)

Внаслідок атаки БпЛА нібито є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі

В Енгельсі Саратовської області спалахнула сильна пожежа. Місто знову атакували невідомі дрони. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Губернатор Саратовської області Роман Бусагін заявив, що є влучання у нібито промисловий об'єкт. Проте зазанчимо, що минулого разу, коли була атакована нафтобаза комбінату «Кристал», влада говорила таке ж.

«Внаслідок атаки БпЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі. Екстрені та оперативні служби працюють у посиленому режимі», – йдеться в повідомленні.

Заняття у школах Саратова та Енгельса сьогодні пройдуть у дистанційному режимі.

Нагадаємо, база нафтопродуктів в Енгельсі спалахнула після атаки дронів у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.

Тоді дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

Військові зазначили, що ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах.