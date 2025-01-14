Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Енгельс, де росіяни майже тиждень ліквідовували пожежу на нафтобазі, знову атакували дрони (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Енгельс, де росіяни майже тиждень ліквідовували пожежу на нафтобазі, знову атакували дрони (відео)
Пожежа в Енгельсі
скрін із відео

Внаслідок атаки БпЛА нібито є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі

В Енгельсі Саратовської області спалахнула сильна пожежа. Місто знову атакували невідомі дрони. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Губернатор Саратовської області Роман Бусагін заявив, що є влучання у нібито промисловий об'єкт. Проте зазанчимо, що минулого разу, коли була атакована нафтобаза комбінату «Кристал», влада говорила таке ж.

«Внаслідок атаки БпЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі. Екстрені та оперативні служби працюють у посиленому режимі», – йдеться в повідомленні.

Заняття у школах Саратова та Енгельса сьогодні пройдуть у дистанційному режимі.

Нагадаємо, база нафтопродуктів в Енгельсі спалахнула після атаки дронів у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.

Тоді дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

Військові зазначили, що ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах.

Читайте також:

Теги: росія війна дрон безпілотник окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 січня українські безпілотники атакували нафтобазу в Енгельсі
Горіла п'ять днів. РФ ліквідувала пожежу на нафтобазі в Енгельсі
Вчора, 08:37
Наслідки атаки на нафтобазу в Енгельсі
Удар по нафтобазі в Енгельсі: названо втрати окупантів
12 сiчня, 12:38
Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі
Удар дронів ЗСУ по нафтобазі: в Енгельсі запроваджено режим надзвичайної ситуації 
8 сiчня, 18:59
Пожежа на нафтобазі в Енгельсі
В Енгельсі палає комбінат «Кристал»: що на ньому зберігали окупанти (відео)
8 сiчня, 08:03
Унаслідок атаки безпілотників частково пошкоджено житловий комплекс
Атака дронів на аеродром «Енгельс». Росія заявила, що все відбила... з допомогою багатоповерхівок (відео)
26 серпня, 2024, 07:21
Тульська область під атакою дронів
Тульську область атакували дрони, у місті прогриміли вибухи
Сьогодні, 01:52
У Брянській області пролунали потужні вибухи: під удар потрапив хімзавод
У Брянській області пролунали потужні вибухи: під удар потрапив хімзавод
Вчора, 21:19
Головні новини ночі проти 14 січня
Удар по Часовому Яру, вибухи в Брянську та Тульській області, санкції проти фінсектору РФ: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
На російській нафтобазі розпочалася масована пожежа
Генштаб офіційно підтвердив ураження нафтобази на Брянщині
11 грудня, 2024, 10:28

Соціум

Енгельс, де росіяни майже тиждень ліквідовували пожежу на нафтобазі, знову атакували дрони (відео)
Енгельс, де росіяни майже тиждень ліквідовували пожежу на нафтобазі, знову атакували дрони (відео)
Усередині Землі виявлено нову приховану структуру
Усередині Землі виявлено нову приховану структуру
У Японії можна орендувати квартиру у формі «гігантського туалету»
У Японії можна орендувати квартиру у формі «гігантського туалету»
Словацький школяр з українською символікою на одязі відмовився потиснути руку президенту своєї країни
Словацький школяр з українською символікою на одязі відмовився потиснути руку президенту своєї країни
У США з'явиться «план Маршалла» для відновлення Лос-Анджелеса
У США з'явиться «план Маршалла» для відновлення Лос-Анджелеса
На узбережжі Каліфорнії під час пожеж дивом вцілів будинок
На узбережжі Каліфорнії під час пожеж дивом вцілів будинок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
82K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
33K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку
15K
Ексворотар збірної Пятов розлучився після 19 років шлюбу. Деталі судового рішення

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua