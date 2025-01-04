Від атаки дронів постраждав торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області

У ніч на 4 січня невідомі дрони атакували найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що більшість безпілотників нібито були збиті над терміналом ТОВ «Новатранс» на території порту. Попередньо пошкоджені вікна в одній із будівель.

Губернатор раніше звітував про чотири збиті БПЛА і заявив, що постраждалих і пошкоджень нібито немає.

Морський торговельний порт Усть-Луга розпочав роботу з відкриття у грудні 2001 року вугільного терміналу. На початку 2020-х став другим за величиною в Росії після Новоросійська.

Нагадаємо, вночі невідомі дрони атакували місто Сафонів Смоленської області Росії.

Ймовірно, метою атаки могло бути підприємство АТ «Авангард», яке входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії – АТ «ВПК «НУО машинобудування», у складі якого у 2013 році увійшло до АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння».

На підприємстві серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.

Крім того, ближче до ранку в аеропорту «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, запровадили план «Ковьор» через загрозу атаки безпілотників.