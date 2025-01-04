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Дрони атакували найбільший у РФ морський торговельний порт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дрони атакували найбільший у РФ морський торговельний порт
Морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області
фото з відкритих джерел

Від атаки дронів постраждав торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області

У ніч на 4 січня невідомі дрони атакували найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що більшість безпілотників нібито були збиті над терміналом ТОВ «Новатранс» на території порту. Попередньо пошкоджені вікна в одній із будівель.

Губернатор раніше звітував про чотири збиті БПЛА і заявив, що постраждалих і пошкоджень нібито немає.

Морський торговельний порт Усть-Луга розпочав роботу з відкриття у грудні 2001 року вугільного терміналу. На початку 2020-х став другим за величиною в Росії після Новоросійська.

Нагадаємо, вночі невідомі дрони атакували місто Сафонів Смоленської області Росії.

Ймовірно, метою атаки могло бути підприємство АТ «Авангард», яке входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії – АТ «ВПК «НУО машинобудування», у складі якого у 2013 році увійшло до АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння».

На підприємстві серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.

Крім того, ближче до ранку в аеропорту «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, запровадили план «Ковьор» через загрозу атаки безпілотників.

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Теги: дрон безпілотник ракетна атака

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