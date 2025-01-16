Вибухи було чутно у селищі Кузьміно-Гань

У ніч проти 16 січня у місті Котовськ Тамбовської області прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляють, що спрацювала ППО.

Очевидці зазначили, що атака почалася опівночі за київським часом. О другій ночі ще були повідомлення про проліт дронів.

У місті чули від чотирьох до восьми вибухів.

Повідомляється, що за попередніми даними безпілотники рухались в бік порохового заводу в селі Кузьміно-Гать. Там теж лунали вибухи. Селище розташоване приблизно за 400 кілометрів від кордону з Україною

Офіційного підтвердження від влади поки немає.

До слова, пізно ввечері 14 січня дрони атакували Тамбовську область. За даними російських пабліків, один із БпЛА влучив у спиртзавод у селі Нова Ляда, спричинивши невелике загоряння.

Зазначається, що дрон влучив у спиртзавод, а неподалік нього знаходиться військовий полігон. Водночас регіональна влада заперечує інформацію про пожежу, стверджуючи, що дрон був збитий, а на землі знайшли лише його уламки:

Нагадаємо, що триває 1058-й день війни.

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.