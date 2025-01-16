Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дрони атакували Тамбовську область

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Тамбовську область
Робота ППО в Тамбовській області
скриншот з відео

Вибухи було чутно у селищі Кузьміно-Гань

У ніч проти 16 січня у місті Котовськ Тамбовської області прогриміла серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляють, що спрацювала ППО.

Очевидці зазначили, що атака почалася опівночі за київським часом. О другій ночі ще були повідомлення про проліт дронів. 

У місті чули від чотирьох до восьми вибухів.

Повідомляється, що за попередніми даними безпілотники рухались в бік порохового заводу в селі Кузьміно-Гать. Там теж лунали вибухи. Селище розташоване приблизно за 400 кілометрів від кордону з Україною

Дрони атакували Тамбовську область фото 1

Офіційного підтвердження від влади поки немає.

До слова, пізно ввечері 14 січня дрони атакували Тамбовську область. За даними російських пабліків, один із БпЛА влучив у спиртзавод у селі Нова Ляда, спричинивши невелике загоряння.

Зазначається, що дрон влучив у спиртзавод, а неподалік нього знаходиться військовий полігон. Водночас регіональна влада заперечує інформацію про пожежу, стверджуючи, що дрон був збитий, а на землі знайшли лише його уламки:

Нагадаємо, що триває 1058-й день війни.

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: вибух дрон завод війна росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Грицака, авторитарні режими технічно не креативні. Демократичні креативніші
Демократія чи диктатура? Історик пояснив, що працює краще під час війни
12 сiчня, 21:55
Байден заявив, що зробив усе можливе для підтримки України
Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з Росією
11 сiчня, 15:45
Президент зауважив, що ініціатива щодо контингенту миротворців може стати частиною гарантій безпеки для України
Відправка міжнародного контингенту в Україну. Зеленський каже про «серйозні рішення»
9 сiчня, 23:49
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала пів години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала пів години
2 сiчня, 14:54
Вашингтон запропонував свою допомогу в розслідуванні авіакатастрофи
Авіакатастрофа в Казахстані: США заявили про російський слід
27 грудня, 2024, 21:59
Житель Білгородської області розповів про 56 тисяч неопізнаних тіл у Ростові
Розвідка перехопила розмову про 56 тисяч невпізнаних тіл окупантів у Ростові
27 грудня, 2024, 12:51
Ці прилади забезпечують стабільну роботу реактора та дозволяють його регулювати, що допоможе забезпечити стабільне постачання електроенергії в Україні
Чеська компанія таємно поставила критичне обладнання для української АЕС
26 грудня, 2024, 05:21
«Ваза» – єдиний у світі парусний корабель, що зберігся з початку XVII століття, і є культурним надбанням Швеції
Швеція готується вивозити культурні цінності перед можливою війною з Росією
18 грудня, 2024, 16:56
Путін заявив, що російські війська у 2024 році «взяли під контроль 189 населених пунктів»
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
16 грудня, 2024, 13:44

Суспільство

Смертельна ДТП у Києві, черговий фейк про Олену Зеленську:
Смертельна ДТП у Києві, черговий фейк про Олену Зеленську:
Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів – карти ISW
Російські війська просунулися біля трьох населених пунктів – карти ISW
Неоготичний палац XIX сторіччя продають за ціною квартири у Києві
Неоготичний палац XIX сторіччя продають за ціною квартири у Києві
Дрони атакували Тамбовську область
Дрони атакували Тамбовську область
На Миколаївщині чоловік наловив риби майже на півмільйона гривень
На Миколаївщині чоловік наловив риби майже на півмільйона гривень
Ворог окупував Нескучне на Донеччині – DeepState
Ворог окупував Нескучне на Донеччині – DeepState

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
26K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
24K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
16K
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли
16K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Сьогодні, 03:37
Ціни на популярний овоч падають
Сьогодні, 02:13
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Сьогодні, 01:42
Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини
Сьогодні, 01:11
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Зеленський присвоїв Варшаві почесну відзнаку
Вчора, 22:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua