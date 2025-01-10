Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На підконтрольну територію України повернули ще 17 українців (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На підконтрольну територію України повернули ще 17 українців (фото)
Лубінець зазначив, що країна продовжує працювати, щоб кожен українець зміг повернутися на рідну землю
фото: Дмитро Лубінець, Facebook

На підконтрольну уряду територію України повернулися три родини з Херсонщини, які тривалий час перебували в окупації

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернутися ще 17 українцям, які перебували в окупації. Серед них літні люди та діти. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Завдяки зусиллям державних органів, працівників нашого Офісу, волонтерів та міжнародних партнерів вдалося повернути з окупації ще 17 громадян України», – повідомив Лубінець.

Серед тих, кому допомогли повернутися на підконтрольну уряду територію України: 

  • Три родини з Херсонщини, які тривалий час перебували в окупації. Одна з родин втратила матір, інша – потребувала медичної допомоги через похилий вік.
  • Подружжя з Криму, яке залишило півострів через любов до України та несприйняття безладу, який чинить російська влада.
  • Літня жінка з донькою, які самотужки пройшли складний шлях через територію країни-агресора, щоб повернутися додому.
  • Літній чоловік з інвалідністю, який має вади зору і потребує медичної допомоги та особливого догляду.
  • 77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій і яка потребує медичної допомоги через хронічні захворювання.
  • Чоловік, який майже три роки перебував на окупованій території, і виявив бажання виїхати заради свого майбутнього.
  • Дві жінки, які протягом тривалого часу чекали можливості повернутися на підконтрольну Уряду України територію.
5 фото
На весь екран
На підконтрольну уряду територію України вдалося повернутися ще 17 українцям, які перебували в окупації
фото: Дмитро Лубінець, Facebook

Лубінець зазначив, що країна продовжує працювати, щоб кожен українець зміг повернутися на рідну землю.

Щоб отримати допомогу з поверненням на підконтрольну Україні територію, необхідно звернутися до Офісу омбудсмена:

  • за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
  • на електронну пошту: [email protected];
  • на гарячу лінію: 0800501720;
  • за телефоном: 044-299-74-08.

Днями з тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей – 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків. 17-річний хлопець, якому вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію, зазнав переслідувань через свою проукраїнську позицію і допомогу ЗСУ.

До слова, Україна попередньо домовилася з Росією, що у 2025 році обміни військовополоненими будуть систематичними, з пріоритетністю щодо тяжкохворих і тяжкопоранених. Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. За словами Лубінця, уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я.

Теги: жінка чоловік влада Лубінець окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Криворіжжі розпочато будівництво нового трубопроводу для скиду шахтних вод із балки Свистунова
Чисту воду – Кривому Рогу! Фавориту «Великого будівництва» накинули ще пів мільярда Наші гроші
Сьогодні, 10:40
9 січня – Міжнародний день хореографа
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
Прем’єр-міністр Молдови звинуватив РФ у створенні протистояння і сказав, що вона провокує енергетичну й безпекову кризу
«Енергетична криза». ЄС закликає Придністров’я прийняти допомогу Молдови
7 сiчня, 15:25
«Люди повертаються туди, де відчувають свою цінність і де їхня гідність буде захищена»
Різдво на чужині: чому біженці повертаються додому?
25 грудня, 2024, 10:32
Вибухи в Мелітополі прогриміли близько 22.10
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
24 грудня, 2024, 01:08
У 2019 році Мерфі вже намагалася балотуватися до парламенту, але програла після антимігрантських заяв
Далекобійниця та авторка антимігрантських заяв. У Ірландії вперше спікером парламенту обрано жінку
18 грудня, 2024, 21:00
Практику силового затримання громадян під час мобілізації в народі прозвали «бусифікацією»
Лубінець заявив про прогрес у боротьбі з «бусифікацією»
17 грудня, 2024, 23:21
Меморіал на честь загиблих військових у російсько-українській війні на Майдані незалежності у Києві
На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
15 грудня, 2024, 17:57
Берні та Марджорі цінують одне в одному інтелект і почуття гумору
У США одружилася найстарша пара в світі 
14 грудня, 2024, 04:35

Події в Україні

На підконтрольну територію України повернули ще 17 українців (фото)
На підконтрольну територію України повернули ще 17 українців (фото)
До Українського легіону у Польщі вперше приєдналися жінки: які спеціальності обрали
До Українського легіону у Польщі вперше приєдналися жінки: які спеціальності обрали
Кремль назвав умову зустрічі Трампа з Путіним
Кремль назвав умову зустрічі Трампа з Путіним
Верховний суд заборонив кальяни в закладах харчування
Верховний суд заборонив кальяни в закладах харчування
Скільки військових повернулися на службу після СЗЧ: дані правоохоронців
Скільки військових повернулися на службу після СЗЧ: дані правоохоронців
На Черкащині зміниться система оповіщення про тривоги
На Черкащині зміниться система оповіщення про тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 січня 2025
26K
Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування
26K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
15K
Схудла на 41 кг, зробила операцію на очах. Як змінилася донька найстаршої матері України

Новини

Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Вчора, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua