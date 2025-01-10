На підконтрольну територію України повернули ще 17 українців (фото)

Лубінець зазначив, що країна продовжує працювати, щоб кожен українець зміг повернутися на рідну землю

На підконтрольну уряду територію України повернулися три родини з Херсонщини, які тривалий час перебували в окупації

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернутися ще 17 українцям, які перебували в окупації. Серед них літні люди та діти. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Завдяки зусиллям державних органів, працівників нашого Офісу, волонтерів та міжнародних партнерів вдалося повернути з окупації ще 17 громадян України», – повідомив Лубінець.

Серед тих, кому допомогли повернутися на підконтрольну уряду територію України:

Три родини з Херсонщини, які тривалий час перебували в окупації. Одна з родин втратила матір, інша – потребувала медичної допомоги через похилий вік.

Подружжя з Криму, яке залишило півострів через любов до України та несприйняття безладу, який чинить російська влада.

Літня жінка з донькою, які самотужки пройшли складний шлях через територію країни-агресора, щоб повернутися додому.

Літній чоловік з інвалідністю, який має вади зору і потребує медичної допомоги та особливого догляду.

77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій і яка потребує медичної допомоги через хронічні захворювання.

Чоловік, який майже три роки перебував на окупованій території, і виявив бажання виїхати заради свого майбутнього.

Дві жінки, які протягом тривалого часу чекали можливості повернутися на підконтрольну Уряду України територію.

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На підконтрольну уряду територію України вдалося повернутися ще 17 українцям, які перебували в окупації фото: Дмитро Лубінець, Facebook

Лубінець зазначив, що країна продовжує працювати, щоб кожен українець зміг повернутися на рідну землю.

Щоб отримати допомогу з поверненням на підконтрольну Україні територію, необхідно звернутися до Офісу омбудсмена:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: [email protected] ;

; на гарячу лінію: 0800501720;

за телефоном: 044-299-74-08.

Днями з тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей – 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків. 17-річний хлопець, якому вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію, зазнав переслідувань через свою проукраїнську позицію і допомогу ЗСУ.

До слова, Україна попередньо домовилася з Росією, що у 2025 році обміни військовополоненими будуть систематичними, з пріоритетністю щодо тяжкохворих і тяжкопоранених. Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. За словами Лубінця, уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я.