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    Китайці показали електронну «мухобійку»

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    Електронна &laquo;мухобійка&raquo; Xiaomi - Китайці показали електронну «мухобійку»
    Електронна «мухобійка» Xiaomi

    Китайська Xiaomi розробила пристрій, схожий на мухобійку, який допоможе боротися з комахами

    Китайська Xiaomi розробила прилад, який допоможе боротися з настирливими комахами. Пристрій являє собою електронну «мухобійку», яка вбиває комах за допомогою електричного струму.

    «Мухобійка» Xiaomi отримала діоди, які випромінюють фіолетове світло, приваблюючи тим самим комах. Варто комасі сісти на сітку – її б’є електричним струмом.

    «Мухобійка» Xiaomi
    «Мухобійка» Xiaomi

    Встановити девайс можна на рівну поверхню, для чого пропонується док-станція. Також є спеціальне кріплення, щоб повісити «мухобійку» на стіну.

    Прилад оснащений акумулятором на 2000 міліампер-годин. Процес зарядки відбувається за допомогою роз’єму USB Type-C. На ракетці також є маленький екран, за допомогою якого можна подивитися рівень заряду.

    Оцінили пристрій в 14 доларів. Це близько 400 гривень.

    Теги: Xiaomi
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