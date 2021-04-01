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    Китайці показали недорогий смартфон для ігор

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    Realme GT Neo - Китайці показали недорогий смартфон для ігор
    Realme GT Neo

    Китайська Realme представила доступний геймерський смартфон GT Neo

    Realme представила один з найпотужніших геймерських смартфонів – GT Neo.

    Гаджет отримав oled-дисплей діагоналлю 6,43 дюйма і роздільною здатністю Full HD + 2400 x 1080 пікселів. Частота оновлення картинки – 120 Гц.

    На передній панелі розмістився отвір під 16-мегапіксельну фронтальну камеру з максимальною діафрагмою f / 2.5.

    В дисплей вбудований сканер відбитків пальців.

    Realme GT Neo
    Realme GT Neo

    Основна камера має:

    • головний 64-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1.8;
    • додатковий 8-мегапіксельний датчик з діафрагмою f/2.3 і кутом огляду в 119°;
    • сенсосор для макрозйомки на 2 мегапікселя з діафрагмою f/2.4.

    Основою апарату став ігровий процесор MediaTek Dimensity 1200. Передбачено 6, 8 або 12 гігбайтів оперативної пам'яті і постійне сховище на 128 або 256 гігабайтів.

    Акумулятор 4500 міліампер-годин з підтримкою швидкісної зарядки потужністю 50 Вт.

    Ціна новинки - від 274 до 351 долара.

    Теги: смартфон
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