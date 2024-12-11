Експерти визначили смартфон із найкращою камерою

iPhone 16 Pro Max назвали найоптимальнішим рішенням для фотографів наприкінці 2024 року

У 2024 році на ринку з'явилось багацько достойних флагманів, однак на окрему увагу користувачів заслужили iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro і Galaxy S24 Ultra. Фахівці Gizmodo порівняли головні флагмани на ринку і з'ясували, який із них знімає краще.

Оглядачі підкреслили, що кожен смартфон має свої сильні сторони, що робить вибір суб'єктивним. Але саме iPhone 16 Pro Max назвали найоптимальнішим рішенням для фотографів наприкінці 2024 року.

Камеру iPhone 16 Pro Max похвалили за чудову передачу кольору, чіткість і загальну якість знімків. Додайте сюди фірмові функції камери Apple й новий елемент для зйомки Camera Control, і у вас буде достатньо, щоб стримати будь-яких конкурентів на цей момент, йдеться в огляді.

Нагадаємо, що корпорація Apple прибере лоток для фізичних сім-карт із нових смартфонів у 2025 році.