За яку ціну люди найбільше купували смартфони у 2024 році

Більшість націлені на пристрої, вартість яких менша за 499 доларів

У 2024 році ринок смартфонів опинився в центрі цікавих змін, пов'язаних із уподобаннями споживачів у виборі пристроїв. Про це пише незалежне видання Android Authority, що представляє світ Android та технологій.

Сайт Android Authority отримав понад 6,500 голосів в опитуванні, та прогноз для преміальних смартфонів невтішний. Більшість голосуючих (43,58 відсотка) націлені на пристрої, вартість яких менша за 499 доларів, що включає як смартфони середнього цінового сегмента, так і бюджетні моделі.

Водночас 32,93 відсотка учасників опитування обирають телефони вартістю від 499 до 999 доларів. Це не означає, що люди не планують купувати флагманські пристрої, вони просто не хочуть витрачати більше 999 доларів на топову модель або складаний телефон.

Лише 11,65 відсотків голосуючих готові витратити понад 1,000 доларів на новий смартфон. При цьому аналогічна кількість людей не планує купувати телефон цього року взагалі.

Нагадаємо, що у 2024 році на ринку з'явилось багацько достойних флагманів, однак на окрему увагу користувачів заслужили iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro і Galaxy S24 Ultra.