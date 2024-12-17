Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Xiaomi представила ручку-словник, яка перекладає текст

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Xiaomi представила ручку-словник, яка перекладає текст
фото: Xiaomi

У новинки є вбудований ШІ, значний словниковий запас понад 26 млн слів, сканер і екран

Xiaomi представила новий незвичайний продукт під брендом Mijia – ручку-словник Dictionary Pen C1. За допомогою неї не можна писати, зате можна перекласти надрукований текст або дізнатися значення слова за голосовим запитом. Про це пише Gizmochina.

У новинки є вбудований ШІ, значний словниковий запас понад 26 млн слів, сканер і екран. Примітно, що пристрій підтримує як онлайн, так і офлайн переклад, тож підключення до мережі для роботи необов'язкове.

Як це працює:

  • потрібно провести пером по рядку з текстом і на екрані висвітиться переклад, точність якого досягає 98%. За словами компанії, на розпізнавання йде близько 0,3 сек.
  • якщо в тексті немає потрібної фрази, її можна вимовити голосом – вбудований мікрофон розпізнає запит і виведе відповідь на екран.
  • крім цього ШІ може «поганяти» з граматики, фонетики і допоможе запам'ятати нові слова, а також запропонує практичні вправи.

Заявлений час автономної роботи становить до 100 днів у режимі очікування, є 32 ГБ вбудованої пам'яті для завантаження додаткових словників і оновлень.

Ціна Mijia Dictionary Pen C1 – 349 юанів (~2000 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Читайте також:

Теги: мікрофон гаджет робота Xiaomi

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Google розробляє новий ноутбук Pixel
Продукт преміумкласу: Google розробляє новий ноутбук Pixel
20 листопада, 12:30
Заборгованість за електроенергію з альтернативних джерел перевищила 30 млрд грн
Борги за зелену електроенергію збільшуються на 30% щороку – інвестор
23 листопада, 17:01
Новий президент США може навести лад із криптовалютою
Трамп візьметься за криптовалюту? ЗМІ анонсували появу у Білому домі нової посади
21 листопада, 08:54
На заводах Bosch буде менше працівників
Менше роботи та грошей: компанія Bosch ошелешила працівників
22 листопада, 08:36
У Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району
Зеленський відреагував на обстріли Росії та показав фото наслідків
25 листопада, 11:19
У результаті нападу постраджав 53-річний сержант
На Вінниччині чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
27 листопада, 15:58
На кінець жовтня 2024 року у Польщі офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців. Це 66,7% від усіх працюючих іноземців
Стало відомо, як брак українських чоловіків змінив ринок праці у Польщі
27 листопада, 12:47
Олександр Ломако заявив, що керівники військових адміністрацій «взяли місто в облогу»
В.о. мера Чернігова заявив, що йде з посади через тиск
7 грудня, 14:32
Офіс індійської компанії спорожнів після звільнення робітників
Компанія провела внутрішнє тестування і одразу звільнила 100 працівників: причина
12 грудня, 08:34

Девайси

Xiaomi представила ручку-словник, яка перекладає текст
Xiaomi представила ручку-словник, яка перекладає текст
Apple планує випустити надтонкі iPhone і розкладні пристрої – WSJ
Apple планує випустити надтонкі iPhone і розкладні пристрої – WSJ
Китайські безпілотники вперше отримали потужний лазер, що може розрізати метал
Китайські безпілотники вперше отримали потужний лазер, що може розрізати метал
Що гуглив світ у 2024 році: підсумки сервісу Google Trends
Що гуглив світ у 2024 році: підсумки сервісу Google Trends
За яку ціну люди найбільше купували смартфони у 2024 році
За яку ціну люди найбільше купували смартфони у 2024 році
Експерти визначили смартфон із найкращою камерою
Експерти визначили смартфон із найкращою камерою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
52K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
32K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
19K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
12K
Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua