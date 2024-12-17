Xiaomi представила ручку-словник, яка перекладає текст

У новинки є вбудований ШІ, значний словниковий запас понад 26 млн слів, сканер і екран

Xiaomi представила новий незвичайний продукт під брендом Mijia – ручку-словник Dictionary Pen C1. За допомогою неї не можна писати, зате можна перекласти надрукований текст або дізнатися значення слова за голосовим запитом. Про це пише Gizmochina.

У новинки є вбудований ШІ, значний словниковий запас понад 26 млн слів, сканер і екран. Примітно, що пристрій підтримує як онлайн, так і офлайн переклад, тож підключення до мережі для роботи необов'язкове.

Як це працює:

потрібно провести пером по рядку з текстом і на екрані висвітиться переклад, точність якого досягає 98%. За словами компанії, на розпізнавання йде близько 0,3 сек.

якщо в тексті немає потрібної фрази, її можна вимовити голосом – вбудований мікрофон розпізнає запит і виведе відповідь на екран.

крім цього ШІ може «поганяти» з граматики, фонетики і допоможе запам'ятати нові слова, а також запропонує практичні вправи.

Заявлений час автономної роботи становить до 100 днів у режимі очікування, є 32 ГБ вбудованої пам'яті для завантаження додаткових словників і оновлень.

Ціна Mijia Dictionary Pen C1 – 349 юанів (~2000 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.