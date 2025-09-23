Головна Техно Девайси
Meta запустила ШІ для знайомств у Facebook

Meta представила нового ШІ-помічника для знайомств у Facebook, який допомагає підбирати пари та робить спілкування цікавішим
Новий асистент допомагає користувачам підбирати пари та робить процес знайомств простішим і цікавішим

Meta додала у безкоштовний сервіс знайомств Facebook Dating ШІ-помічника та функцію Meet Cute, що пропонує несподівані пари, щоб зробити онлайн-знайомства менш рутинними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Meta.

ШІ-помічник працює як чат-бот і надає персоналізовані рекомендації, враховуючи не лише стандартні критерії, як-от вік та освіта, а й індивідуальні побажання користувачів.

Функція Meet Cute формує одну «сюрприз-пару» на тиждень за алгоритмом персоналізованого підбору. Користувачі можуть одразу почати спілкування або відмовитися та чекати наступної рекомендації. Цей підхід дозволяє уникнути нескінченного гортання анкет і розширює коло потенційних знайомств.

Нові функції поки що доступні у США та Канаді та спрямовані на те, щоб зробити знайомства легкими, веселими та безкоштовними. Однак аудиторія Facebook Dating ще суттєво поступається конкурентам, таким як Tinder та Hinge.

Нагадаємо, що американська компанія Meta Platforms планує четверту за останні шість місяців реорганізацію своїх зусиль у сфері штучного інтелекту. Очікується, що новий підрозділ компанії, Superintelligence Labs, буде розділений на чотири окремі групи:

  • TBD Lab («буде визначено пізніше»).
  • Команда з розробки продуктів, що включатиме помічника Meta AI.
  • Команда з розробки інфраструктури.
  • Лабораторія фундаментальних досліджень штучного інтелекту (FAIR), що зосередиться на довгострокових дослідженнях.

Ці зміни відбуваються на тлі загострення конкуренції в галузі штучного інтелекту в Кремнієвій долині. Генеральний директор Марк Цукерберг прагне прискорити роботу над загальним штучним інтелектом (AGI), щоб допомогти створити нові джерела доходу.

Попередня реорганізація Superintelligence Labs була викликана звільненням старших співробітників та незадовільним сприйняттям останньої моделі Meta з відкритим кодом – Llama 4.

Нагадаємо, група дослідників зі штучного інтелекту опублікувала книгу «Якщо хтось це створить, усі помруть», у якій попереджає про загрозу для виживання людства. На думку експертів, штучний суперінтелект (ШСІ) може з'явитися вже за 2-5 років і стати неконтрольованим. 

Теги: Facebook штучний інтелект

