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Конкурент GPT. Meta випустила автономний додаток на базі штучного інтелекту

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Конкурент GPT. Meta випустила автономний додаток на базі штучного інтелекту
Новий окремий додаток також міститиме стрічку соціальних мереж
колаж: glavcom.ua

Цукерберг: Meta AI розроблений як ваш особистий ШІ

Meta Platforms Inc. випустила новий автономний додаток для штучного інтелекту, щоб конкурувати з іншими популярними чат-ботами, такими як ChatGPT від OpenAI. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Meta.

Помічник на основі штучного інтелекту під назвою Meta AI побудований на базі технології великої мовної моделі компанії під назвою Llama та вже був доступний у різних соціальних додатках компанії, включаючи Instagram, WhatsApp та Facebook. Завдяки новому окремому додатку користувачі можуть отримати доступ до Meta AI, не використовуючи інші продукти Meta.

«Meta AI розроблений як ваш особистий ШІ – це означає, що, по-перше, він розроблений для голосових розмов», – сказав головний виконавчий директор Марк Цукерберг у відео, опублікованому в Instagram.

Він описав голосового помічника як інструмент, який може допомогти користувачам дізнаватися новини або вирішувати особисті проблеми.

«Ви зможете повідомити Meta AI багато про себе та людей, які вам небайдужі, у наших додатках, якщо захочете», – додав він.

Новий окремий додаток також міститиме стрічку соціальних мереж, де люди зможуть публікувати дописи про те, як вони використовують штучний інтелект.

«Це початок довгої подорожі до її розвитку», – сказав Цукерберг.

На території України додаток Meta AI тимчасово недоступний.

Конкурент GPT. Meta випустила автономний додаток на базі штучного інтелекту фото 1
скріншот

Нагадаємо, дослідники штучного інтелекту (ШІ) з американської організації AI Futures Project спробували передбачити, як розвиватиметься галузь найближчими роками. У роботі під назвою AI 2027 вони припускають, що вже через кілька років розробники можуть наблизитися до створення спільного ШІ (AGI).

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Теги: штучний інтелект Meta Chat GPT

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