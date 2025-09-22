Головна Техно HiTech
search button user button menu button

«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству
Суперінтелект стає небезпечним для людей
фото із відкритих джерел

Дослідники ШІ попереджають про небезпеку суперінтелекту, який вже через 2-5 років може призвести до загибелі людства

Група дослідників зі штучного інтелекту опублікувала книгу «Якщо хтось це створить, усі помруть», у якій попереджає про загрозу для виживання людства. На думку експертів, штучний суперінтелект (ШСІ) може з'явитися вже за 2-5 років і стати неконтрольованим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mirror.

Автори, серед яких засновник Інституту досліджень машинного інтелекту Еліезер Юдковський та президент організації Нейт Соарес, стверджують, що ШСІ зможе самостійно приймати рішення, розробляти стратегії та вдосконалювати власні можливості. Вони наголошують, що він не буде вести «чесний бій», а використовуватиме складні маніпуляції та залишатиметься непомітним до моменту, коли завдасть рішучого удару.

Експерти попереджають, що лабораторії вже створюють системи, можливості яких вони не до кінця розуміють. Дослідження показали, що навіть базові ШІ-моделі, такі як ChatGPT, можна обійти за допомогою простих підказок, змусивши їх надавати допомогу, зокрема для військових цілей. 

У зв’язку з цим дослідники закликають негайно призупинити розробки ШСІ. Вони стверджують, що часу залишається дуже мало, а потенціал штучного суперінтелекту може стати неконтрольованим, якщо не вжити заходів.

До слова, компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію.

Раніше стало відомо, що OpenAI відновлює дослідження у сфері робототехніки і формує команду спеціалістів для створення гуманоїдних роботів, здатних діяти у реальному світі.

Читайте також:

Теги: штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією з таких розробок є дрон під назвою «Ялинка»
ISW повідомляє про російські дрони-перехоплювачі зі штучним інтелектом
25 серпня, 20:22
Випадок з іменем «Чат Іпіті» вписується в ширшу тенденцію нетрадиційних імен, що спостерігається в Колумбії останніми роками
У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT
25 серпня, 20:40
Розробники ChatGPT опинились у центрі скандалу через смерть підлітка
Трагедія через ChatGPT: смерть підлітка змусила OpenAI змінити політику безпеки
28 серпня, 13:38
ChatGPT активно змінює наш мозок
Штучний інтелект робить людей дурнішими: чотири кроки, які збережуть розум
4 вересня, 11:21
Зумери всерйоз ставляться до робітничих спеціальностей
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися
4 вересня, 12:02
Штучний інтелект набирає популярності у світі
ChatGPT, Gemini чи Copilot: яким є найпопулярніший чат-бот в Україні та світі
9 вересня, 11:55
Торік ОМКФ також пройшов в Києві
Штучний інтелект на 16-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Оголошено програму спецпоказів
9 вересня, 16:07
Google може незабаром перейти в режим штучного інтелекту для пошуку
Звичні посилання відійдуть на другий план? Google готує революційну заміну пошуку
10 вересня, 19:44
OpenAI розробила гуманоїдних роботів для роботи у реальному світі
OpenAI створила команду для розробки гуманоїдних роботів
19 вересня, 12:35

HiTech

«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству
«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству
OpenAI запустила версію ChatGPT для підлітків
OpenAI запустила версію ChatGPT для підлітків
OpenAI створила команду для розробки гуманоїдних роботів
OpenAI створила команду для розробки гуманоїдних роботів
YouTube інтегрує інструменти ШІ для допомоги авторам: що зміниться
YouTube інтегрує інструменти ШІ для допомоги авторам: що зміниться
Албанія призначила першого у світі міністра, створеного штучним інтелектом
Албанія призначила першого у світі міністра, створеного штучним інтелектом
Microsoft змусить співробітників працювати з офісу три дні на тиждень
Microsoft змусить співробітників працювати з офісу три дні на тиждень

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua