Туреччина готується отримати винищувачі Kizilelma з українським двигуном

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Туреччина готується отримати винищувачі Kizilelma з українським двигуном
Фото: Baykar

Компанія Baykar передасть перші серійні борти з українськими двигунами вже у першому кварталі 2026 року

Безпілотна авіація виходить на новий рівень. Турецький виробник Baykar оголосив про готовність передати збройним силам Туреччини перші два серійні безпілотні винищувачі Kizilelma. Ця подія стане початком нової ери в експлуатації автономних бойових платформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iha.

Як повідомив керівник відділу льотної підготовки та випробувального центру Baykar Халіл Акар, перші два серійні винищувачі Kizilelma надійдуть до ЗС Туреччини вже у першому кварталі 2026 року. Наразі компанія завершила виготовлення двох серійних бортів, а ще п'ять прототипів продовжують проходити інтенсивні випробування. На першому етапі можливості безпілотників будуть дещо обмеженими, оскільки триває інтеграція різного типу озброєння та фінальна калібрування систем. Паралельно з передачею техніки у 2026 році розпочнеться процес підготовки фахівців, які працюватимуть із цими складними системами.

Для пілотів (операторів) термін навчання складе 5 місяців. Для технічних спеціалістів курс підготовки триватиме 4 місяці.

Цікаво, що навіть якщо навчання розпочнеться негайно, воно не завершиться до моменту фактичної передачі літаків у березні. Тому підготовку особового складу планують плавно перенести з потужностей виробника безпосередньо на військову інфраструктуру.

Однією з головних особливостей Kizilelma є використання українських авіаційних двигунів. Наразі тривають дискусії щодо того, яка саме модифікація стане основною для перших серійних бортів:

  • АІ-25ТЛТ: надійний двигун без форсажної камери, що забезпечує високу дозвукову швидкість.
  • АІ-322Ф: більш потужна силова установка з форсажною камерою, що дозволяє апарату виходити на надзвукові режими (вже успішно випробовується на четвертому прототипі).

У серпні 2025 року було офіційно підтверджено розгортання масового виробництва саме з використанням українських агрегатів, що підкреслює стратегічне партнерство між країнами.

Експерти Defense Express зазначають, що передача Kizilelma – це «історичний момент для всього світу». Хоча до повної боєздатності нових підрозділів мине ще певний час, сам факт початку освоєння безпілотних винищувачів збройними силами ставить Туреччину в лідери сучасних військових технологій. Нещодавно, наприкінці 2025 року, два Kizilelma вже здійснили успішний автономний політ у щільному строю, продемонструвавши роботу штучного інтелекту без втручання людини.

Нагадаємо, у грудні Агенція оборонних закупівель передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу.

Теги: Туреччина безпілотник

Туреччина готується отримати винищувачі Kizilelma з українським двигуном
Туреччина готується отримати винищувачі Kizilelma з українським двигуном
