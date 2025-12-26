Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Google дозволить змінювати адресу Gmail: що буде зі старою поштою

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Google дозволить змінювати адресу Gmail: що буде зі старою поштою
Google запускає функцію зміни адреси
фото з відкритих джерел

Нова адреса Gmail стане доступною без втрати даних

Компанія Google готується до запуску функції, яка дозволить користувачам змінювати свою адресу електронної пошти, що закінчується на @gmail.com. Про це повідомляє Business Standard.

Зазначається, що раніше така можливість була доступною лише для власників сторонніх сервісів, прив'язаних до Google-акаунта. А от для користувачів Gmail зміна імені пошти без створення нового профілю залишалася неможливою.

Незабаром користувачі зможуть обрати нове ім’я користувача для своєї пошти, зберігаючи при цьому всі дані поточного облікового запису.

Після зміни пошти стара адреса не зникне. Вона автоматично стане псевдонімом. Це означає, що всі листи, надіслані на стару адресу, продовжуватимуть надходити в ту саму поштову скриньку.

Користувачі також зможуть входити в сервіси Google, такі як Gmail, YouTube, Maps, Drive та Google Play, використовуючи будь-яку із адрес.

Усі фотографії, листування, файли на Google Drive та повідомлення залишаться недоторканими. Стара адреса залишатиметься у власності користувача й ніхто інший не зможе зареєструвати її на себе.

Після зміни нову адресу не можна буде редагувати або видаляти протягом 12 місяців, а кожен акаунт може змінити її максимум тричі, що дає змогу мати загалом чотири адреси на акаунт. Деякі старі сервіси, наприклад події в Календарі, створені до зміни, можуть продовжувати відображати стару адресу.

Оновлення впроваджуватимуть поступово для всіх користувачів. Перевірити доступність функції можна в налаштуваннях у розділі «Мій акаунт».

Нагадаємо, що Європейський Союз розпочав антимонопольне розслідування проти Google через підозри у використанні онлайн-контенту медіа та YouTube для тренування своїх ШІ-моделей. За словами комісара ЄС з питань конкуренції Терези Рібери, штучний інтелект приносить значні інновації та користь для бізнесу і громадян, але прогрес не має відбуватися коштом фундаментальних принципів суспільства.

Читайте також:

Теги: Google пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Android атакують хакери
Загроза для смартфонів Android: новий вірус краде банківські дані
Вчора, 16:57
Технологія спрощує онлайн-шопінгтехнологія спрощує онлайн-шопінг
Компанія Google запустила примірку одягу із ШІ
12 грудня, 17:15
Google Gemini інтегрують у Міноборони США для роботи з несекретними даними
Пентагон впроваджує чат-бот на основі Google Gemini для 3 мільйонів військових
11 грудня, 11:18
Найперспективніші професії в охороні здоров'я та IT
Названо професії, попит на які зростатиме найшвидше у наступні 10 років
10 грудня, 03:00
Оновлення безпеки вже поширюються на пристрої з Android 13, 14, 15 та 16
Google закликає користувачів Android терміново оновити свої пристрої
5 грудня, 23:59
Платформа з Сінгапуру навчилася виявляти загрози пандемій раніше за лікарів
Розроблено ШІ-модель для раннього виявлення ризику епідемій
4 грудня, 15:14
Google опублікував рейтинг найпопулярніших запитів серед користувачів за 2025 рік в Україні
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
OpenAI запускає спеціальний режим заради швидкості та персоналізації ChatGPT
Глава OpenAI Сем Альтман оголосив «червоний код» для ChatGPT
4 грудня, 10:37
«Укрпошта» відмовила переказати 1000 грн на фонд
«Укрпошта» не дозволила переказати 1000 грн Зеленського на благодійний фонд: засновниця фонду відреагувала
28 листопада, 16:07

Девайси

Google дозволить змінювати адресу Gmail: що буде зі старою поштою
Google дозволить змінювати адресу Gmail: що буде зі старою поштою
Корейці відтепер зобов'язані сканувати обличчя при купівлі нового смартфона
Корейці відтепер зобов'язані сканувати обличчя при купівлі нового смартфона
«Питання не в грошах». Президент пояснив, що заважає виробляти більше дронів-перехоплювачів
«Питання не в грошах». Президент пояснив, що заважає виробляти більше дронів-перехоплювачів
Google та Apple заборонили співробітникам з візами виїжджати зі США: у чому причина
Google та Apple заборонили співробітникам з візами виїжджати зі США: у чому причина
Скільки дронів-перехоплювачів щодня отримують військові: дані Міноборони
Скільки дронів-перехоплювачів щодня отримують військові: дані Міноборони
Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів
Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua