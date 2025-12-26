Google дозволить змінювати адресу Gmail: що буде зі старою поштою

Нова адреса Gmail стане доступною без втрати даних

Компанія Google готується до запуску функції, яка дозволить користувачам змінювати свою адресу електронної пошти, що закінчується на @gmail.com. Про це повідомляє Business Standard.

Зазначається, що раніше така можливість була доступною лише для власників сторонніх сервісів, прив'язаних до Google-акаунта. А от для користувачів Gmail зміна імені пошти без створення нового профілю залишалася неможливою.

Незабаром користувачі зможуть обрати нове ім’я користувача для своєї пошти, зберігаючи при цьому всі дані поточного облікового запису.

Після зміни пошти стара адреса не зникне. Вона автоматично стане псевдонімом. Це означає, що всі листи, надіслані на стару адресу, продовжуватимуть надходити в ту саму поштову скриньку.

Користувачі також зможуть входити в сервіси Google, такі як Gmail, YouTube, Maps, Drive та Google Play, використовуючи будь-яку із адрес.

Усі фотографії, листування, файли на Google Drive та повідомлення залишаться недоторканими. Стара адреса залишатиметься у власності користувача й ніхто інший не зможе зареєструвати її на себе.

Після зміни нову адресу не можна буде редагувати або видаляти протягом 12 місяців, а кожен акаунт може змінити її максимум тричі, що дає змогу мати загалом чотири адреси на акаунт. Деякі старі сервіси, наприклад події в Календарі, створені до зміни, можуть продовжувати відображати стару адресу.

Оновлення впроваджуватимуть поступово для всіх користувачів. Перевірити доступність функції можна в налаштуваннях у розділі «Мій акаунт».

Нагадаємо, що Європейський Союз розпочав антимонопольне розслідування проти Google через підозри у використанні онлайн-контенту медіа та YouTube для тренування своїх ШІ-моделей. За словами комісара ЄС з питань конкуренції Терези Рібери, штучний інтелект приносить значні інновації та користь для бізнесу і громадян, але прогрес не має відбуватися коштом фундаментальних принципів суспільства.