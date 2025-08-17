Четвертий раз за пів року: Meta планує реорганізацію ШІ-підрозділу

Очікується, що новий підрозділ компанії, Superintelligence Labs, буде розділений на чотири окремі групи

ЗМІ: Meta планує четверту реорганізацію свого ШІ-підрозділу за пів року

Американська компанія Meta Platforms планує четверту за останні шість місяців реорганізацію своїх зусиль у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Очікується, що новий підрозділ компанії, Superintelligence Labs, буде розділений на чотири окремі групи:

TBD Lab («буде визначено пізніше»)

Команда з розробки продуктів, що включатиме помічника Meta AI

Команда з розробки інфраструктури

Лабораторія фундаментальних досліджень штучного інтелекту (FAIR), що зосередиться на довгострокових дослідженнях.

Ці зміни відбуваються на тлі загострення конкуренції в галузі штучного інтелекту в Кремнієвій долині. Генеральний директор Марк Цукерберг прагне прискорити роботу над загальним штучним інтелектом (AGI), щоб допомогти створити нові джерела доходу.

Попередня реорганізація Superintelligence Labs була викликана звільненням старших співробітників та незадовільним сприйняттям останньої моделі Meta з відкритим кодом – Llama 4.

Компанія активно інвестує в цей напрямок. Раніше цього місяця стало відомо, що Meta залучила інвестиції у розмірі $29 млрд на розширення свого центру обробки даних у Луїзіані. Також у липні Цукерберг заявив, що компанія витратить сотні мільярдів доларів на будівництво кількох масивних дата-центрів.

