Starlink знизить орбіту супутників для підвищення безпеки в космосі

Компанія знизить орбіту близько 4,4 тис. своїх супутників із приблизно 550 до 480 км

Компанія Ілона Маска Starlink у 2026 році почне змінювати розташування своїх супутникових угрупувань. Компанія планує знизити висоту орбіти всіх апаратів для зменшення ризиків у навколоземному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Starlink знизить орбіту близько 4,4 тисячі своїх супутників із приблизно 550 до 480 км протягом 2026 року. За словами компанії, цей крок має підвищити загальну безпеку космічного середовища та зменшити ймовірність зіткнень.

Рішення ухвалили після інциденту в грудні, коли один із супутників Starlink зазнав аномалії на орбіті. У результаті аварії утворилася «невелика» кількість уламків, а зв’язок з апаратом на висоті близько 418 км втратили.

SpaceX зазначила, що супутник, який входив до мережі з майже 10 тис. апаратів, швидко знизився на чотири кілометри. Це свідчило про ймовірний вибух на борту космічного апарата.

«Зниження супутників призводить до звуження орбіт Starlink і підвищить безпеку космосу кількома способами», – каже віцепрезидент SpaceX з інженерії Starlink Майкл Ніколлс у соцмережі X.

Ніколлс додав, що кількість уламків і запланованих супутникових сузір’їв значно менша на висотах нижче 500 км, що зменшує загальну ймовірність зіткнень.

