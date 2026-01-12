Головна Техно Девайси
ISW пояснив, чим небезпечний новий російський дрон «Герань-5»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше ГУР повідомляв про появу на фронті нового типу ударних безпілотників
фото: ГУР

БпЛА має довжину близько 6 м та розмах крил до 5,5 м

Російська Федерація модифікує ударні безпілотники. На початку 2026 року армія РФ вперше застосувала для атаки на Україну новий варіант дрона «Герань» – «Герань-5». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Безпілотник може нести бойову частину вагою близько 90 кг і має заявлену дальність польоту близько 1000 км. Як зазначають аналітики, Росія, ймовірно, відкрила внутрішню виробничу лінію для цього нового типу безпілотників, що стало можливим завдяки передачі іранських технологій.

При цьому фахівці підкреслюють, що Росія, ймовірно, має намір використовувати новий дрон для ураження повітряних цілей, а не тільки наземних, що потенційно посилить російські ударні комплекси і можливості протиповітряної оборони.

Головне управління розвідки повідомило, що російські війська розробляють спосіб запуску дронів «Герань-5» з літаків, у тому числі зі штурмовиків Су-25, і оснащення цих дронів ракетами «повітря-повітря» Р-73.

ISW зазначає, що Росія все частіше модифікує свої безпілотники для ураження повітряних компонентів системи протиповітряної оборони України, щоб отримати додаткові можливості для знищення українських дронів-перехоплювачів і винищувачів. «Метою є збільшення збитків від російських ударних систем дальньої дії на тлі постійних інновацій у сфері протиповітряної оборони України», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, українські фахівці вже досліджують перші зразки БпЛА «Герань-5», які ворог почав застосовувати під час комбінованих атак на початку року. Цей апарат суттєво відрізняється від звичних дронів як за габаритами, так і за аеродинамічною схемою, що свідчить про спроби РФ підвищити швидкість та ефективність своїх ударних засобів.

Теги: ISW безпілотник

