Microsoft припинила підтримку Windows 10. Що це означає і що робити користувачам

Компанія Microsoft офіційно нагадує користувачам, що підтримка операційної системи Windows 10 сьогодні, 14 жовтня 2025 року, закінчується. Це означає, що пристрої під керуванням Windows 10 більше не отримуватимуть технічної допомоги, оновлень функцій та, найголовніше, оновлень безпеки. Корпорація закликає всіх користувачів оновити свої пристрої до Windows 11, яка позиціонується як більш сучасна, безпечна та високоефективна операційна система. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на блог компанії.

Що робити користувачам

Оновлення до Windows 11 на поточному ПК: Якщо комп'ютер відповідає мінімальним системним вимогам для Windows 11, користувачі можуть перевірити наявність безкоштовного оновлення через меню: «Пуск» > «Налаштування» > «Оновлення та безпека» > «Windows Update».

Придбання нового ПК з Windows 11: Якщо поточний пристрій не відповідає вимогам Windows 11, Microsoft рекомендує розглянути покупку нового ПК, який підтримує цю операційну систему.

Програма розширених оновлень безпеки (ESU): Для тих, хто потребує додаткового часу перед переходом (наприклад, для придбання нових пристроїв Copilot+), доступна платна Програма розширених оновлень безпеки (ESU) для споживачів. Вона може забезпечити захист пристроїв Windows 10 до одного року після офіційного завершення підтримки.

Microsoft наголошує, що використання пристрою без оновлень безпеки може наражати його на значний ризик. ІТ-фахівцям пропонується ознайомитися з окремою статтею про умови програми ESU для корпоративних клієнтів.

Нагадаємо, користувачі постали перед вибором – оновити систему до Windows 11 або продовжити використання Windows 10.

Припинення безкоштовних оновлень для Windows 10 може стати доволі великою проблемою, оскільки це досі найпоширеніша операційна система Windows, адже на неї припадає трохи більше ніж 53% установок станом на травень 2025 року. У підсумку мільйони людей можуть опинитися без підтримки та виправлень нових вразливостей, що дають змогу хакерам зламувати систему, красти дані або навіть гроші.

Додатки для Windows 10 можуть більше не працювати, оскільки платформа більше не отримує оновлення функцій, і їхня робота може бути обмежена. Додатки Microsoft 365 отримуватимуть оновлення функцій до серпня 2026 року, а оновлення безпеки – до 10 жовтня 2028 року. Технічна підтримка в ці оновлення не входить.