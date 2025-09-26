Міноборони Ізраїлю втратило доступ до деяких сервісів Microsoft через війну в Газі

Ізраїль збирав мільйони записів телефонних розмов щодня, використовуючи їх для військових операцій у Газі

Американська корпорація Microsoft припинила роботу низки своїх сервісів для Міністерства оборони Ізраїлю після внутрішньої перевірки. Вона підтвердила використання хмарних технологій компанії для зберігання даних стеження за палестинцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Інцидент став першим випадком, коли велика американська ІТ-корпорація офіційно обмежила співпрацю з Ізраїлем від початку війни в Газі. У блозі президент Microsoft Бред Сміт заявив, що перевірка встановила факти використання ізраїльськими військовими хмарних сервісів Azure, а також інструментів штучного інтелекту для зберігання та обробки даних телефонних дзвінків палестинців.

Зазначається, що Ізраїль збирав мільйони записів телефонних розмов щодня, використовуючи їх для військових операцій у Газі та на Західному березі річки Йордан. Сміт повідомив, що компанія виявила підтвердження частини цієї інформації під час власного розслідування.

Microsoft не уточнила, які саме послуги відключили, але повідомила про припинення доступу Міноборони Ізраїлю до низки підписок, хмарних сховищ і сервісів штучного інтелекту. Водночас компанія заявила, що продовжить підтримку країни у сфері кібербезпеки.

Міністерство оборони Ізраїлю офіційно не коментувало ситуацію. Анонімний представник відомства заявив, що йдеться про відключення від хмарних сховищ, у яких зберігалися журнали телефонних дзвінків між палестинцями. За його словами, ще до перевірки Microsoft країна почала переносити дані на інші платформи, зокрема Amazon.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Штати розробили план для мирного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, і незабаром очікується «прорив».

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом.