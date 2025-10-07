Головна Техно Девайси
Microsoft закриває «лазівки» для нових користувачів Windows 11: що змінилося

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Microsoft закриває «лазівки» для нових користувачів Windows 11: що змінилося
Компанія Microsoft видаляє відомі механізми обходу, які дозволяли створювати локальний обліковий запис
фото: depositphotos.com

Windows 11 стане майже неможливо встановити без облікового запису Microsoft

Компанія Microsoft посилює боротьбу зі спробами користувачів встановити Windows 11 без обов'язкового підключення до Інтернету та використання облікового запису Microsoft (MSA). У новій тестовій збірці Windows 11 корпорація заявила, що видаляє відомі механізми обходу, які дозволяли створювати локальний обліковий запис під час першого запуску системи (OOBE). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Verge.

Еерівниця програми Windows Insider Аманда Ланговскі, пояснила це рішення тим, що механізми обходу можуть призводити до неповного налаштування системи.

«Ми видаляємо відомі механізми створення локального облікового запису під час першого запуску Windows (OOBE)... Хоча ці механізми часто використовувалися для обходу налаштування облікового запису Microsoft, вони також ненавмисно пропускають критично важливі екрани налаштування, що може призвести до того, що користувачі вийдуть з OOBE на пристрої, який не повністю налаштований для використання», – заявила Ланговскі.

Ці зміни означають, що у майбутніх версіях Windows 11 (як Pro, так і Home) користувачам доведеться проходити процес OOBE з підключенням до Інтернету та обов'язковим входом в MSA.

Microsoft вже видалила обхідний шлях «bypassnro» раніше цього року. Тепер також вимкнено команду «start ms-cxh:localonly», яку користувачі виявили після попередніх обмежень. Використання цієї команди тепер призводить до скидання процесу OOBE і більше не дозволяє обійти вимогу MSA.

Однією з причин, чому багато користувачів намагаються уникнути MSA, є те, що Windows 11 створює назву папки користувача на основі електронної пошти облікового запису Microsoft.

Microsoft додає можливість назвати папку користувача за замовчуванням під час процесу налаштування. Хоча для цього поки що потрібно буде використовувати спеціальну команду, це дає надію, що з часом такий вибір стане простим варіантом у налаштуваннях.

Нагадаємо, користувачі постали перед вибором – оновити систему до Windows 11 або продовжити використання Windows 10. Про це пише видання СNET, передає «Главком».

Припинення безкоштовних оновлень для Windows 10 може стати доволі великою проблемою, оскільки це досі найпоширеніша операційна система Windows, адже на неї припадає трохи більше ніж 53% установок станом на травень 2025 року. У підсумку мільйони людей можуть опинитися без підтримки та виправлень нових вразливостей, що дають змогу хакерам зламувати систему, красти дані або навіть гроші.

Теги: Microsoft Windows операційна система

