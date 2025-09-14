Головна Техно Девайси
Microsoft завершує підтримку Windows 10: що потрібно знати користувачам

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Microsoft завершує підтримку Windows 10: що потрібно знати користувачам
Компанія Microsoft з 14 жовтня 2025 року припинить надавати безкоштовні оновлення безпеки для Windows 10, тому старі комп'ютери стануть вразливими
фото: depositphotos.com

ПК і ноутбуки з Widows 10 перестануть отримувати оновлення

Користувачі постали перед вибором – оновити систему до Windows 11 або продовжити використання Windows 10. Про це пише видання СNET, передає «Главком».

Припинення безкоштовних оновлень для Windows 10 може стати доволі великою проблемою, оскільки це досі найпоширеніша операційна система Windows, адже на неї припадає трохи більше ніж 53% установок станом на травень 2025 року. У підсумку мільйони людей можуть опинитися без підтримки та виправлень нових вразливостей, що дають змогу хакерам зламувати систему, красти дані або навіть гроші.

Додатки для Windows 10 можуть більше не працювати, оскільки платформа більше не отримує оновлення функцій, і їхня робота може бути обмежена. Додатки Microsoft 365 отримуватимуть оновлення функцій до серпня 2026 року, а оновлення безпеки – до 10 жовтня 2028 року. Технічна підтримка в ці оновлення не входить.

Як продовжити оновлення Windows 10

Згідно з повідомленням у блозі Microsoft є три варіанти для тих, хто хоче залишитися на Windows 10 і продовжувати отримувати оновлення безпеки:

  • використовувати резервне копіювання Windows для синхронізації налаштувань із хмарою через OneDrive;
  • обміняти 1000 балів Microsoft Rewards на оновлення безпеки ще на один рік;
  • заплатити 30 доларів за програму розширених оновлень безпеки.

Microsoft почала пропонувати свою програму розширених оновлень безпеки в липні 2025 року. Ті, хто скористається нею, гарантовано отримуватимуть оновлення до 13 жовтня 2026 року, хоча корпоративні клієнти зможуть придбати до трьох років додаткових оновлень.

Функція резервного копіювання в хмарі дає змогу зберегти Windows 10 безплатно, але деякі резервні копії можуть важити понад 5 ГБ, що перевищує ліміт безкоштовного сховища. При ціні 2 долари на місяць за 100 ГБ хмарного сховища річна підписка на OneDrive все ще коштує менше, ніж 30 доларів за рік додаткових оновлень безпеки.

Як перейти на Windows 11

Якщо на комп'ютері встановлено ліцензійну копію Windows 10, куплену разом із машиною, то оновлення до Windows 11 буде безкоштовним. В іншому разі необхідно ввести ключ продукту або іншим чином застосувати ліцензію Windows для активації встановлення. Ліцензійні копії Windows 11 можна придбати у звичайних роздрібних магазинах приблизно за тією самою ціною, що і Windows 10, доступні версії Home, Pro і Pro для робочих станцій.

Спроба встановити Windows 11 на комп'ютер, старший за 5-6 років, може провалитися, якщо його процесор відсутній в офіційному списку сумісних. Microsoft категорично заявила, що не буде переглядати ці вимоги. Труднощі також виникнуть, якщо на ПК відсутній модуль довіреної платформи (TPM) версії 2.0 або якщо TPM не ввімкнено.

Згадані обмеження не дають змоги несумісним комп'ютерам автоматично оновитися до Windows 11 через «Центр оновлення Windows» або «Помічника зі встановлення Windows 11». Однак ZDNet розповіла про кілька обхідних шляхів. Важливо, щоб на комп'ютері був ПК із процесором x64 (не ARM і не 32-розрядний), що працює під управлінням роздрібної або OEM-версії Windows 10 (Home або Pro).

До слова, компанія Microsoft повідомила про пошкодження кількох міжнародних підводних кабелів у Червоному морі, що може призвести до затримок у роботі хмарного сервісу для зберігання даних Microsoft Azure.

Раніше компанія Microsoft створила систему штучного інтелекту (ШІ) для медичної діагностики, здатну не лише асистувати лікарям, а й замінювати їх, демонструючи чотириразову перевагу у вирішенні складних випадків. Інструмент розроблений підрозділом Microsoft AI під керівництвом Мустафи Сулеймана, співзасновника DeepMind, і зветься Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO). 

Читайте також:

