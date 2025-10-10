Microsoft назвала дві функції Windows, які гальмують старі комп’ютери

Головна Техно Телеком
glavcom.ua
Microsoft нагадує, що навіть корисні функції можуть знижувати швидкість

Серед звичних порад – встановлення оновлень, очищення диска та перевірка на віруси

Компанія Microsoft опублікувала рекомендації щодо прискорення роботи комп’ютерів на Windows та звернула увагу на дві вбудовані функції, які особливо уповільнюють систему на старих або менш потужних пристроях. Про це повідомляє PCWorld, передає «Главком».

Серед звичних порад – встановлення оновлень, очищення диска та перевірка на віруси. Окремо Microsoft виділила OneDrive та візуальні ефекти інтерфейсу як головних «винуватців» падіння продуктивності.

Як прискорити Windows

1. Призупиніть синхронізацію OneDrive

Автоматична синхронізація файлів із хмарою зручна, але споживає ресурси процесора та інтернет-каналу. Щоб тимчасово вимкнути її:

  • Натисніть на значок OneDrive у системному треї.
  • Відкрийте «Налаштування» та оберіть «Призупинити синхронізацію».
  • Вкажіть термін призупинення – 2, 8 або 24 години.

2. Вимкніть візуальні ефекти Windows

Анімації, прозорі панелі та тіні роблять інтерфейс привабливим, але навантажують оперативну пам’ять і графічний процесор. Щоб вимкнути ефекти:

  • Відкрийте меню «Пуск» і введіть «Продуктивність».
  • Оберіть «Налаштувати зовнішній вигляд і продуктивність Windows».
  • У розділі «Візуальні ефекти» встановіть «Забезпечити найкращу продуктивність», натисніть «Застосувати» і «ОК».

Додаткові поради

Microsoft нагадує, що навіть корисні функції можуть знижувати швидкість. Призупинення синхронізації OneDrive та вимкнення візуальних ефектів – простий і безкоштовний спосіб прискорити старий ПК.

Якщо комп’ютер усе ще працює повільно, варто перевірити інші методи оптимізації: прискорення завантаження Windows, налаштування автозапуску та видалення непотрібних програм.

Нагадаємо, користувачі постали перед вибором – оновити систему до Windows 11 або продовжити використання Windows 10. Про це пише видання СNET, передає «Главком».

Припинення безкоштовних оновлень для Windows 10 може стати доволі великою проблемою, оскільки це досі найпоширеніша операційна система Windows, адже на неї припадає трохи більше ніж 53% установок станом на травень 2025 року. У підсумку мільйони людей можуть опинитися без підтримки та виправлень нових вразливостей, що дають змогу хакерам зламувати систему, красти дані або навіть гроші.

