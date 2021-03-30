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    Motorola презентувала два нових смартфона

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    moto g100 та moto g50 - Motorola презентувала два нових смартфона
    moto g100 та moto g50

    Компанія представила два нових смартфони середнього рівня – moto g100 і moto g50

    Motorola представила два нових смартфони середнього рівня – moto g100 і moto g50. Обидві новинки отримали дисплеї з частотою оновлення 90 Гц, підтримку зв'язку 5G і акумулятори ємністю 5 тисяч міліампер-годин.

    Смартфон moto g50 є більш доступним рішенням і оснащується менш продуктивними комплектуючими. Смартфон отримав:

    • 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD +;
    • процесор Snapdragon 480;
    • 4 ГБ оперативної пам'яті, ємність вбудованого сховища може становити 64 або 128 ГБ;
    • слот для установки карти пам'яті microSD.
    moto g50
    moto g50

    На задній панелі розташована потрійна камера. Вона включає:

    • головний 48-мегапіксельний модуль;
    • 5-мегапіксельний макро модуль;
    • 2-мегапіксельний сенсор глибини сцени.

    Ціна moto g50 для ринку Європи становить від € 300 за молодшу версію.

    moto g100
    moto g100

    Більш вимогливі користувачі можуть придбати смартфон moto g100. В даному випадку доступний 6,7-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD +.

    Апарат несе на борту чіпсет Snapdragon 870 5G, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті і слот для карт пам'яті microSD.

    Камера на задній панелі включає:

    • головний 64-мегапіксельний модуль (без оптичної стабілізації);
    • 16-мегапіксельний ширококутний модуль, який також виконує роль макро модуля.

    Головна камера підтримує запис відео 6K / 30p.

    Фронтальна камера – подвійна: 16-мегапіксельна основна і 8-мегапіксельна ширококутна.

    Стартова ціна moto g100 – 500 євро..

    Джерело: ITC.ua

    Теги: смартфон
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