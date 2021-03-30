Motorola презентувала два нових смартфона
Компанія представила два нових смартфони середнього рівня – moto g100 і moto g50
Motorola представила два нових смартфони середнього рівня – moto g100 і moto g50. Обидві новинки отримали дисплеї з частотою оновлення 90 Гц, підтримку зв'язку 5G і акумулятори ємністю 5 тисяч міліампер-годин.
Смартфон moto g50 є більш доступним рішенням і оснащується менш продуктивними комплектуючими. Смартфон отримав:
- 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD +;
- процесор Snapdragon 480;
- 4 ГБ оперативної пам'яті, ємність вбудованого сховища може становити 64 або 128 ГБ;
- слот для установки карти пам'яті microSD.
На задній панелі розташована потрійна камера. Вона включає:
- головний 48-мегапіксельний модуль;
- 5-мегапіксельний макро модуль;
- 2-мегапіксельний сенсор глибини сцени.
Ціна moto g50 для ринку Європи становить від € 300 за молодшу версію.
Більш вимогливі користувачі можуть придбати смартфон moto g100. В даному випадку доступний 6,7-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD +.
Апарат несе на борту чіпсет Snapdragon 870 5G, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті і слот для карт пам'яті microSD.
Камера на задній панелі включає:
- головний 64-мегапіксельний модуль (без оптичної стабілізації);
- 16-мегапіксельний ширококутний модуль, який також виконує роль макро модуля.
Головна камера підтримує запис відео 6K / 30p.
Фронтальна камера – подвійна: 16-мегапіксельна основна і 8-мегапіксельна ширококутна.
Стартова ціна moto g100 – 500 євро..
Джерело: ITC.ua