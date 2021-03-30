Motorola презентувала два нових смартфона

Компанія представила два нових смартфони середнього рівня – moto g100 і moto g50

Motorola представила два нових смартфони середнього рівня – moto g100 і moto g50. Обидві новинки отримали дисплеї з частотою оновлення 90 Гц, підтримку зв'язку 5G і акумулятори ємністю 5 тисяч міліампер-годин.

Смартфон moto g50 є більш доступним рішенням і оснащується менш продуктивними комплектуючими. Смартфон отримав:

6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD +;

процесор Snapdragon 480;

4 ГБ оперативної пам'яті, ємність вбудованого сховища може становити 64 або 128 ГБ;

слот для установки карти пам'яті microSD.

moto g50

На задній панелі розташована потрійна камера. Вона включає:

головний 48-мегапіксельний модуль;

5-мегапіксельний макро модуль;

2-мегапіксельний сенсор глибини сцени.

Ціна moto g50 для ринку Європи становить від € 300 за молодшу версію.

moto g100

Більш вимогливі користувачі можуть придбати смартфон moto g100. В даному випадку доступний 6,7-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD +.

Апарат несе на борту чіпсет Snapdragon 870 5G, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті і слот для карт пам'яті microSD.

Камера на задній панелі включає:

головний 64-мегапіксельний модуль (без оптичної стабілізації);

16-мегапіксельний ширококутний модуль, який також виконує роль макро модуля.

Головна камера підтримує запис відео 6K / 30p.

Фронтальна камера – подвійна: 16-мегапіксельна основна і 8-мегапіксельна ширококутна.

Стартова ціна moto g100 – 500 євро..

Джерело: ITC.ua