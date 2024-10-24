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Російський безпілотник влучив у готель у Старокостянтинові, є постраждалі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російський безпілотник влучив у готель у Старокостянтинові, є постраждалі
За словами начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, над областю було збито вісім БПЛА типу Shahed
фото: vsim.ua

Внаслідок російської атаки на Хмельниччині пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, дах готелю та нежитлове приміщення

Проти ночі 24 жовтня на Хмельниччині під час повітряної тривоги, яка розпочалась о 03:50, жителі області могли чути звуки вибухів. Працювали сили ППО. У результаті атаки у Старокостянтинівській громаді є постраждалі й руйнування. Про це Суспільне Хмельницький розповів міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.

За його словами, на цей час відомо про чотирьох постраждалих.

«В громаді зазнала руйнувань будівля готелю. Там повністю знесло дах. Окрім того, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби», – повідомив Мельничук. 

За словами начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, над областю було збито вісім БПЛА типу Shahed.

«Внаслідок атаки, пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Триває робота з розбирання конструкцій. Також пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області», – написав очільник області.

О 03:53 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух «шахедів» на Старокостянтинів. Зранку Повітряні сили повідомили про збиття 40 російських БпЛА на території України, у тому числі й у Хмельницькій області.

Теги: Хмельниччина будинок готель робота безпілотник Старокостянтинів

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