CNN розкрив плани Маска на посаду в Білому домі

Маску було запропоновано очолити комісію з ефективності для скорочення витрат у федеральному уряді

Мільярдер Ілон Маск, швидше за все, не отримає посаду в майбутній адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що Маску публічно пропонували очолити комісію з ефективності для скорочення витрат у федеральному уряді. Однак джерело, знайоме з розмовами навколо Маска, заявило, що навряд чи він взагалі захоче обійняти посаду в уряді, враховуючи, що це означатиме для його ролі в очолюваних ним компаніях.

Більш імовірним CNN вважає, що Маска призначать в один із так званих комітетів «блакитної стрічки», які готують рекомендації уряду США щодо спірних питань. Співрозмовник телеканалу зазначив, що за такого призначення Маск зможе уникнути вимог, які висувають звичайним урядовцям, зокрема, щодо продажу активів або передання їх у сліпий траст, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Водночас джерела ЗМІ відзначають, що Маск має великий вплив на Трампа. Так, мільярдера бачили на курорті в Палм-Біч майже щодня відтоді, як Трамп переміг на виборах минулого тижня. У деякі вечори він вечеряв із ним у внутрішньому дворику, а в неділю проводив час із сім'єю на полі для гольфу.

Крім того, Маск був присутній у кімнаті, коли кілька світових лідерів телефонували Трампу, а також брав участь в ухваленні кадрових рішень.

За словами джерел, Трамп «зачарований» Маском. «Ми повинні захищати наших геніїв, у нас їх не так багато», – сказав обраний президент під час своєї переможної промови.

Як повідомлялося, Дональд Трамп оголосив, що у разі перемоги на виборах, створить комісію з ефективності уряду, яку очолить засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск.

Нагадаємо, Ілон Маск взяв участь у телефонній розмові президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Мільярдер зазначив, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

До слова, американський бізнесмен Ілон Маск цього року витратив щонайменше $132 млн на кампанію Дональда Трампа та інших республіканців.