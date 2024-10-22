Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Вчені вперше винайшли максимально потужний фотоелемент для сонячних панелей

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вчені вперше винайшли максимально потужний фотоелемент для сонячних панелей
Кремнієві елементи, що домінують на ринку, мають межу ефективності лише близько 33,7%
фото: Ecoticias

Нові сонячні батареї працюють на довжині хвилі 550 нм і вище, що дозволяє використовувати більшу частину світлового спектру

Вченим з Мадридського університету Комплутенсе в Іспанії знадобилося 15 років, щоб створити перший сонячний елемент із проміжною смугою (IB) з фосфіду галію і титану, яка потенційно може забезпечити ефективність перетворення енергії 60%. Про це пише interestingengineering.com.

Сонячна батарея може забезпечити таку продуктивність на довжині хвилі 550 нм і вище.

Фотоелементи на основі кремнію використовують тільки частину світла, що на них падає, виділяючи іншу частину у вигляді тепла. Межа залежить від матеріалу, з якого виготовлені пристрої. Для кремнію ширина забороненої зони становить 1,3 еВ, а межа – 33,7%. Це фактично означає, що в найкращому разі навіть найвисокоякісніші елементи однаково не зможуть використати 77,3% світла, що падає на них.

Група з Мадридського університету Комплутенсе понад 15 років працювала з фосфідом галію (Gap) і титаном (Ti), намагаючись створити більш ефективну сонячну панель. Оскільки межа залежить від ширини забороненої зони напівпровідникового матеріалу, вчені вибрали Gap, ширина забороненої зони якого становить 2,26 еВ. Команда побудувала сонячний елемент розміром в 1 кв. см з поглиначем Gap: Ti завтовшки не більше ніж 50 нм і металевими контактами з використанням золота і германію.

Під час серії експериментів з вимірювання коефіцієнта пропускання і відбиття команда виявила, що батарея має широку смугу через поліпшене поглинання світла на довжині хвилі вище 550 нм. Ймовірно, це пов'язано з використанням Ti в установці. Теоретичний потенціал структури становить майже 60%.

Дослідники вперше працювали з цими матеріалами в 2009 році, але їм знадобилося 15 років, щоб створити перші пристрої з ними. Навіть на цьому етапі фотоелементи ще не близькі до розгортання в польових умовах. Їхня ефективність низька, і ще багато що належить зробити, пише ЗМІ.

Спочатку команда хоче створити прототип сонячного елемента і продемонструвати більш високу ефективність. Вони також мають намір вирішити проблеми з конструкцією сонячних елементів, використовуючи різні підходи до включення Ti в майбутньому. Комерційне впровадження цієї технології може зайняти багато часу, але ми більше не обмежені потенціалом сонячних панелей.

Раніше стало відомо, що сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту. Сонячна енергетика, яка вважається однією з найбільш екологічно безпечних, стала серйозним викликом для Австралії, де цей вид генерації електрики користується особливою популярністю. Проблема полягає в тому, що лише один австралійський штат заборонив утилізацію сонячних панелей на звалищах, тоді як переробка цих відходів коштує надто дорого.

Читайте також:

Теги: енергетика альтернативна енергетика вчені Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн
«Гарпок» заборгував 60 млн євро за зелену електроенергію американській Elementum Energy
26 вересня, 18:22
Програма є важливим кроком у переході Румунії до безпечної, доступної та екологічно чистої енергетичної системи
Румунія розробляє програму зеленої енергії для міст вартістю 804 млн євро
11 жовтня, 17:55
Директорка ЄУЕА підкреслила, що борги на ринку електроенергії є системною проблемою
Борги «Гарпоку» погіршать старт зелених аукціонів в Україні – інвестори
19 жовтня, 17:44
Кошти скерують на закупівлі обладнання й запасних частин для відновлення безпеки енергопостачання
Данія надасть Україні $19,4 млн: до якої сфери надійде допомога
23 вересня, 23:46
Активність Сонця з 26 по 29 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 26-29 вересня: Землю накрила потужна хвиля
27 вересня, 07:16
Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл
За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі майже 246 тисяч родин після обстрілів
7 жовтня, 17:27
Північне сяйво виникло через потужну геомагнітну бурю
Північне сяйво над Україною: у яких регіонах вдалося побачити рідкісне явище (фото)
11 жовтня, 15:32
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що 60% електроенергії в Україні виробляється на атомних станціях
Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
11 жовтня, 11:28
Введені графіки аварійних відключень у Сумській області
У двох областях України введено аварійні відключення світла
19 жовтня, 10:00

Новини

Вчені вперше винайшли максимально потужний фотоелемент для сонячних панелей
Вчені вперше винайшли максимально потужний фотоелемент для сонячних панелей
У Німеччині розробили просту альтернативу сонячним батареям: як це працює
У Німеччині розробили просту альтернативу сонячним батареям: як це працює
Борги «Гарпоку» погіршать старт зелених аукціонів в Україні – інвестори
Борги «Гарпоку» погіршать старт зелених аукціонів в Україні – інвестори
Україна у 2025 році має побудувати максимум з існуючих 4 ГВт проєктів вітроенергетики – інвестори
Україна у 2025 році має побудувати максимум з існуючих 4 ГВт проєктів вітроенергетики – інвестори
Граничні ціни потрібно скасувати або зробити на рівні з європейськими цінами – представники ВДЕ
Граничні ціни потрібно скасувати або зробити на рівні з європейськими цінами – представники ВДЕ
Румунія розробляє програму зеленої енергії для міст вартістю 804 млн євро
Румунія розробляє програму зеленої енергії для міст вартістю 804 млн євро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
76K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
19K
«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
13K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua